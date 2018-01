NBA: Isaiah Thomas rayonne pour ses dÃ©buts avec Cleveland

Sept mois qu'il n'avait plus foulé un terrain de NBA ! Le double all-star Isaiah Thomas a réussi ses grands débuts avec Cleveland en marquant 17 points lors de la victoire 127-110 des Cavaliers mardi contre Portland.

Cinq joueurs de Cleveland ont inscrit plus de dix points, dont Thomas, qui a fait admirer quelques éclairs de son talent offensif pour sa première apparition devant son nouveau public. Il a d'ailleurs reçu une ovation lors de son entrée en jeu au cours du premier quart-temps.

L'entraîneur de Cleveland Tyron Lue avait indiqué que le meneur serait ménagé pour sa reprise mais Thomas a tout de même joué 19 minutes, au cours desquelles il a inscrit 17 points, alors qu'il reprend doucement après des blessures à une hanche et une épaule.

"C'était super de la voir marquer son premier panier", a réagi son coéquipier LeBron James, auteur de 24 points, sept passes et quatre interceptions. "Il est l'étincelle dont on a besoin dans l'équipe en ce moment."

Le dernier match de Thomas, arrivé dans l'Ohio dans le cadre de l'échange de Kyrie Irving avec Boston, remontait au 19 mai lors du deuxième match de la finale de la conférence Est contre les Cavs.

Le meneur de 28 ans et 1,75 m, qui avait réalisé sous le maillot des Celtics en 2016-17 la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 28,9 points et 5,6 passes par match, était furieux d'avoir été échangé à l'intersaison.

- Toujours plus de victoires pour Popovich -

Le prochain adversaire de Cleveland est justement Boston mais Thomas a déjà fait savoir qu'il n'était pas encore prêt à affronter ses anciens coéquipiers.

"Je peux attendre février. Je crois qu'on joue contre eux à nouveau en février, donc je peux attendre et faire le show à ce moment-là", a déclaré Thomas.

Côté Portland, Damian Lillard a également fait son retour avec les Blazers après cinq matches d'absence en raison d'une blessure à une cuisse et a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 25 points.

Jusuf Nurkic a marqué 23 points et CJ McCollum a contribué à hauteur de 19 points.

Ailleurs, LaMarcus Aldridge (29 points) et Kawhi Leonard (25 points, son record cette saison) se sont illustrés avec San Antonio et ont permis aux Spurs de l'emporter 100-91 contre les New York Knicks.

Ce succès fait de Gregg Popovich, 68 ans, le cinquième coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA.