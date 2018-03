Paris-Nice - Le mode d'emploi: prÃ¨s de 1200 kilomÃ¨tres

Mode d'emploi de Paris-Nice, qui commence dimanche à Chatou (Yvelines):

Le parcours: huit étapes de Chatou (Yvelines) à Nice. Un contre-la-montre individuel (Saint-Etienne), une arrivée au sommet (La Colmiane). Distance totale de 1198,9 km.

Les étapes:

4 mars: 1re étape Chatou (Yvelines) - Meudon (Hauts-de-Seine), 135 km

5 mars: 2e étape Orsonville (Yvelines) - Vierzon (Cher), 187,5 km

6 mars: 3e étape Bourges - Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), 210 km

7 mars: 4e étape La Fouillouse (Loire) - Saint-Etienne, 18,4 km (contre-la-montre individuel)

8 mars: 5e étape Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) - Sisteron (Alpes de Haute-Provence), 165 km

9 mars: 6e étape Sisteron (Alpes de Haute-Provence) - Vence (Alpes-Maritimes), 198 km

10 mars: 7e étape Nice - Valdeblore La Colmiane (Alpes-Maritimes), 175 km

11 mars: 8e étape Nice - Nice, 110 km

Les 22 équipes retenues (sept coureurs):

AG2R La Mondiale, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Fortuneo-Samsic et Groupama-FDJ (FRA), BMC, EF Drapac et Trek (USA), Lotto et Quick-Step (BEL), Bora et Sunweb (GER), Bahrein (BHR), Dimension Data (RSA), Emirats (EAU), Katusha (SUI), Mitchelton (AUS), Movistar (ESP), Sky (GBR), Astana (KAZ), Lotto NL (NED)

Les têtes d'affiche: Alaphilippe, Barguil, Bouhanni, Calmejane et Démare (FRA), Degenkolb et Greipel (GER), S. Henao et Chaves (COL), Groenewegen, Poels et Mollema (NED), D. Martin (IRL), S. Yates (GBR), Fuglsang (DEN), Kristoff (NOR), Viviani (ITA), Naesen et Wellens (BEL), Jes. Herrada et I. Izagirre (ESP), Van Garderen (USA), Costa (POR), Zakarin (RUS)

Le règlement: 10, 6 et 4 sec de bonification aux trois premiers des étapes en ligne, 3, 2 et 1 sec aux trois premiers des sprints intermédiaires de chaque étape. Montant total des prix: 138.400 euros.

Le record de victoires: 7 pour Sean Kelly (IRL) de 1982 à 1988. Dernier vainqueur français: Laurent Jalabert en 1997.

Les derniers vainqueurs:

2013: Richie Porte (AUS)

2014: Carlos Betancur (COL)

2015: Richie Porte (AUS)

2016: Geraint Thomas (GBR)

2017: 1. Sergio Henao (COL)

2. Alberto Contador (ESP) à 2 sec

3. D. Martin (IRL) à 30 sec

...

5. Julian Alaphilippe (FRA) à 1 min 22 sec