PÃ©rou: Fujimori toujours hospitalisÃ© dans un Ã©tat "stable"

L'ex-président péruvien Alberto Fujimori restait mardi hospitalisé dans une clinique de Lima, où il est traité pour un problème gastrique, et se trouvait dans un état "stable", a annoncé mardi son médecin personnel.

"La santé du président Fujimori est stable et il est au repos absolu", a déclaré Alejandro Aguinaga à la sortie de l'établissement où a été admis l'ancien chef de l'Etat (1990-2000) le 23 décembre.

"Il a passé un réveillon au calme avec des visites limitées", a-t-il ajouté.

Le Dr Aguinaga avait indiqué vendredi que les médecins avaient décidé une endoscopie digestive et que des traitements visant à guérir le problème gastrique dont souffre l'ancien président avaient été entrepris.

M. Fujimori, âgé de 79 ans, purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Il a été gracié le 24 décembre par l'actuel président du Pérou Pedro Pablo Kuczynski.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques au Pérou et à l'étranger. Elle a approfondi la division entre fujimoristes et antifujimoristes qui marque la vie politique péruvienne depuis plus de deux décennies.

Elle est toutefois largement approuvé par les Péruviens, selon un sondage de l'institut Ipsos publié samedi par le quotidien El Comercio. D'après cette enquête, 56% des Péruviens sont favorables à la grâce accordée à M. Fujimori, 40% n'y sont pas favorables, et 4% sont sans opinion.

Des milliers de personnes ont manifesté ces derniers jours à Lima contre la grâce accordée à l'ancien président péruvien et une nouvelle manifestation est prévue le 11 janvier.