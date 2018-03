"RÃ©Ã©ducation" en Chine: scoop Ã  risque pour des journalistes ouÃ¯ghours aux Etats-Unis

Quand la journaliste Gulchehra Hoja et ses collègues ouïghours exilés aux Etats-Unis ont commencé à enquêter sur des centres de rééducation politique en Chine, ils ne s'attendaient pas à ce que des membres de leurs propres familles y soient également internés.

Mais à force que leurs appels sonnent dans le vide, ces employés de Radio Free Asia (RFA), un média financé par Washington, ont compris que les choses avaient mal tourné au Xinjiang (nord-ouest), région chinoise à majorité musulmane dont ils sont originaires.

"C'était comme si une bombe m'avait explosé dans la tête", témoigne Mme Hoja, racontant à l'AFP ce qu'elle a ressenti quand elle a appris que jusqu'à une vingtaine de membres de sa famille avaient disparu.

Avec ses collègues, elle craint que les autorités chinoises aient interpellé leurs proches en représailles aux enquêtes de RFA sur des arrestations de Ouïghours, l'ethnie turcophone majoritaire au Xinjiang.

Le pouvoir "se sert de mon frère comme otage pour m'obliger à laisser tomber", assure Mamatjan Juma, un autre reporter de RFA, qui pense que deux membres de sa famille ont été arrêtés depuis mai dernier.

Au nom de la lutte contre le terrorisme, les autorités ont engagé ces derniers mois une surveillance accrue des 10 millions de Ouïghours, imposant des restrictions à leur vie quotidienne, du port de la burka à la délivrance de passeports.

Des parents de six journalistes du service ouïghour de RFA, basé à Washington, auraient été placés en détention, selon la radio.

"Nous appelons le gouvernement chinois à fournir des informations sur l'état de santé de ces disparus et à les laisser rentrer chez eux promptement", a déclaré Libby Liu, présidente de Radio Free Asia.

Washington est "préoccupé" par ces détentions et "profondément perturbé par les informations concernant une répression accrue envers les Ouïghours et les autres musulmans en Chine", a rapporté à l'AFP la porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, Jinnie Lee.

Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire.

- 'Raccroche!' -

RFA a commencé à faire état des disparitions massives au Xinjiang à la fin du printemps 2017, alors que des Ouïghours étaient parfois placés en détention pour des actes anodins.

En appelant les commissariats et en suivant les comptes des autorités sur les réseaux sociaux, les journalistes de RFA ont calculé que des dizaines de milliers de Ouïghours étaient envoyés dans des "centres de rééducation politique", où ils peuvent rester des mois à subir un endoctrinement intense.

Pékin justifie la répression par la nécessité de lutter contre la tentation séparatiste au Xinjiang et le départ de jeunes gens vers les rangs jihadistes.

Des Ouïghours ont commis des attentats qui ont fait des dizaines de morts ces dernières années dans toute la Chine. Des centaines de personnes ont par ailleurs péri dans des émeutes et des affrontements avec les forces.

Les autorités chinoises démentent l'existence de centres de détention secrets. Mais des circulaires du gouvernement régional, destinées à lutter contre l'extrémisme religieux, appelaient clairement l'an dernier à recourir à la rééducation politique.

En analysant des documents officiels et la presse d'Etat, l'AFP de son côté a établi l'existence de plus d'une trentaine de centres de rééducation et de près de 4.000 détenus.

Ces informations officielles ont disparu des réseaux sociaux et des sites internet peu après que Radio Free Asia eut commencé à faire état de centres de détention.

Gulchehra Hoja, ancienne animatrice à la télévision locale qui a fui le Xinjiang avant de devenir journaliste à RFA en 2001 et de prendre la nationalité américaine, a appris la détention des membres de sa famille via le réseau des Ouïghours installés aux Etats-Unis.

Tentant désespérément d'avoir des nouvelles, elle a fini par joindre une de ses tantes. "Elle m'a dit: 'Ne m'appelle pas, n'appelle personne, raccroche!'"

En dépit de leur inquiétude, les journalistes de RFA sont bien décidés à poursuivre leur travail.

"Nous sommes la seule voix d'un peuple qui n'en a pas", affirme Mme Hoja.