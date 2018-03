Salon de l'automobile de GenÃ¨ve: les principales nouveautÃ©s

Voici les principales nouveautés présentées par les constructeurs lors du 88e salon international de l'automobile de Genève, ouvert au public du 8 au 18 mars.

- PSA: nouvelle version de la berline 508 et du van familial Rifter (nouveau nom du Partner en mode transport de passagers), ainsi qu'un concept Rifter à quatre roues motrices.

- Citroën: troisième génération du Berlingo, cousin du Rifter dont il partage la plateforme technique.

- Renault: concept EZ-GO, navette électrique et autonome illustrant la vision du constructeur de la mobilité urbaine et partagée du futur.

- Alpine: deux nouvelles finitions pour la sportive A110 et une "voiture de compétition".

- Dacia: nouvelle série limitée de la gamme Stepway.

- Daimler: nouvelles versions des berline Classe C et SUV Classe G. Nouvelles versions des berlines de luxe Mercedes-Maybach Classe S et Mercedes-AMG. Pick-up Classe X.

- Volkswagen: concept de voiture électrique et autonome "I.D. VIZZION"

- Audi: nouvelle version de la berline A6.

- BMW: nouvelle version du SUV X4. Première présentation européenne de la berline sportive M3 CS.

- Hyundai: nouveau SUV électrique KONA et SUV à l'hydrogène NEXO. Nouvelle version du SUV Santa Fe.

- Volvo: nouvelle version de la V60 break. La Polestar 1, de sa nouvelle marque de véhicules électriques, est présentée pour la première fois en Europe.

- Toyota: nouvelle version de l'AYGO et de l’Auris avec moteur hybride. Première européenne du Concept-i, vision du véhicule du futur, et du concept Fine-Comfort Ride fonctionnant à l'hydrogène.

- Lexus: crossover compact Lexus UX, version de série du concept présenté au salon de l'automobile de Paris en 2016.

- Jaguar: première voiture électrique de la marque britannique, le SUV compact I-PACE.

- Land Rover: nouveau SV Coupé de luxe, qui sera fabriqué en édition limitée à 999 unités.

- Ferrari: nouvelle 488 Pista.

- Manifattura Automobili Torino: nouvelle version de la Stratos, qui sera fabriquée en série ultra-limitée de 25 exemplaires.

- Porsche: nouvelle version de la 911 GT3 RS.

- Alpha Romeo: séries limitées Giulia et Stelvio Quadrifoglio Nring. Série spéciale Giulia Veloce TI. Séries limitées 4C coupé Competizione et Spider Italia.

- Skoda: concept de SUV à propulsion hybride gaz naturel, essence, électrique, la Vision X.

- Fiat: roadster 124 Spider S-Design.

- Seat: SUV compact Ateca, premier véhicule commercialisé sous la marque Cupra, qui prend son indépendance après avoir été le label sportif de Seat.

- Kia: nouvelle version break de la berline compacte Ceed, et nouvelle version de la berline Optima.

- Mazda: nouvelle berline Mazda6. Deux concepts: Vision Coupé et Kai.

- Ssangyong: nouveaux pick-ups double cabine Rexton Sports et Musso.

- Green GT: une voiture de course électrique-hydrogène, la Pininfarina H2 Speed.

- La petite firme néerlandaise Pal-V doit présenter le modèle de pré-série de sa voiture volante "Liberty".

- Airbus et la firme italienne Italdesign présentent une nouvelle version de leur concept de voiture volante "PoP Up".