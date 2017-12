Sanctions amÃ©ricaines contre Kadyrov: "illÃ©gales et inamicales", selon le Kremlin

Le Kremlin a qualifié jeudi d'"illégales et inamicales" les sanctions imposées par les Etats-Unis contre le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, accusé par Washington d'être personnellement impliqué dans de graves violations des droits de l'Homme.

"Nous considérons ces sanctions comme illégales et inamicales, nous ne sommes pas d'accord avec elles", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"On peut supposer que le principe de réciprocité sera très probablement respecté", a-t-il ajouté, interrogé pour savoir si Moscou allait prendre des mesures similaires visant des responsables américains.

Allié du président russe Vladimir Poutine, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été inscrit mercredi sur les listes noires du Trésor et du département d'Etat américains notamment pour des accusations d'exécutions extrajudiciaires, de torture ou de disparitions.

Ces nouvelles mesures, qui visent aussi d'autres responsables russes, viennent confirmer la difficulté d'un rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie, pourtant voulu par Vladimir Poutine et Donald Trump avant l'arrivée de ce dernier à la Maison Blanche il y a près d'un an.

Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas, sur fond d'enquête aux Etats-Unis sur des accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et des soupçons de collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne du candidat Trump.

Les deux pays ont mené ces derniers mois une guerre des sanctions, avec expulsion de diplomates et fermeture de bâtiments officiels à la clé.