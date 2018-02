"A Silent Voice" et "Dans un recoin du monde" laurÃ©ats des Japan Expo Awards

Les prix Japan Expo Awards, les Daruma d'or, célébrant la production en mangas et films d'animation de l'année ont récompensé "A Silent Voice" de Yoshitoki Oima dans la catégorie manga et "Dans un recoin de ce monde" de Sunao Katabuchi dans la catégorie animation.

Publié chez Ki-oon et composé de sept volumes, "A Silent Voice", traduit du japonais par Géraldine Oudin, raconte l'histoire de Shoya Ishida, jeune garçon prenant plaisir à persécuter une jeune fille sourde de sa classe, Shoko Nishimiya.

Des années plus tard, rongé par la culpabilité, Shoya Ishida tentera de se faire pardonner. "A Silent Voice", histoire d'une rédemption, a été adapté en film d'animation en 2016 par Naoko Yamada.

Côté animation, c'est "Dans un recoin de ce monde", sorti en septembre 2017 en France, qui décroche le Daruma d'or.

Il raconte l'histoire de la jeune Suzu qui après son mariage en 1944 quitte Hiroshima pour aller vivre dans la famille de son mari, dans un port militaire. Sa joie de vivre et son dynamisme vont être mis à rude épreuve avec la guerre puis le bombardement de sa ville un an plus tard.

Les lauréats seront notamment mis en avant au festival Japan Expo, qui se tiendra au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, du 5 au 8 juillet.