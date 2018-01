Ski alpin: Shiffrin loin devant lors de la 1re manche du slalom de Zagreb

Une habitude pour l'Américaine: Mikaela Shiffrin, époustouflante d'aisance, a dominé mercredi la 1re manche du slalom de Zagreb, en 52 sec 99/100e, précédant la Suissesse Wendy Holdener et la Slovaque Petra Vlhova de 1 sec 41 et 1 sec 61.

Si la hiérarchie est respectée, avec les premiers dossards regroupés derrière Shiffrin, l'Américaine, sur la voie royale d'un 38e succès en Coupe du monde de ski alpin, a démontré qu'elle était un cran au-dessus des autres.

Dossard 25, Estelle Alphand, désormais sous casaque suédoise après avoir représenté la France, a réussi l'autre +perf+, sixième à 2 sec 23.

Pour le slalom français, c'est en revanche le point zéro à cinq semaines des Jeux d'hiver de Pyeongchang (Corée du Sud). Adeline Baud Mugnier (dossard 24) et Nastasia Noens (29) ont été éliminées sur le haut du parcours. Dossard 62, Joséphine Forni n'a pas non plus passé le cut, terminant assez loin (48e) à 7 sec 20 de Shiffrin.

Le départ de la seconde manche, avec les 30 meilleures s'élançant dans l'ordre inverse du classement du premier +run+, est programmé à 16h30.