Ski: Rebensburg prend les devants dans la 1re manche du slalom gÃ©ant de Lienz

L'Allemande Viktoria Rebensburg a pris les commandes du slalom géant de Lienz (Autriche), comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, en réussissant vendredi le meilleur temps de la 1re manche (1:02.76/100) mais avec seulement 05/100 d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Rebensburg, championne olympique 2010 de la spécialité et lauréate des deux premiers géants de la saison à Sölden (Autriche) et Killington (Etats-Unis), n'a pas créé d'écart très important sur ses adversaires, puisque les neuf meilleures géantistes sur le premier tracé se tiennent en une demi-seconde.

Outre Shiffrin, en tête du classement général et lauréate du slalom dans le Tyrol autrichien jeudi, la Slovène Tina Robnik n'est qu'à 12/100 de Rebensburg. Les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia sont en embuscade, respectivement à 17 et 19/100.

La Française Tessa Worley, qui a fait une grosse erreur sur le haut du parcours, a limité la casse. La double championne du monde de géant (2013 et 2017) ne se trouve qu'à 26/100 de la Bavaroise.

Deux autres Françaises ont réussi à se qualifier pour la seconde manche, prévue à 13h30: Coralie Frasse Sombet avec le 21e temps (+1.73) et Clara Direz, 29e temps à 2 sec 26 de la tête.