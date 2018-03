Ski: victoire et petit globe du gÃ©ant pour Hirscher Ã  Kranjska Gora

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté samedi le slalom géant de Kranjska Gora, empochant son cinquième petit globe de la spécialité et se rapprochant un peu plus d'un historique septième Gros globe de cristal, qui ne semble plus pouvoir lui échapper.

Et dire qu'il avait commencé la saison blessé ! Impérial une fois de plus, le skieur d'Annaberg, déjà orné de deux ors olympiques à Pyeongchang, a littéralement écoeuré la concurrence sur une Pohorje verglacée en s'imposant dans chacune des deux manches.

Les temps parlent pour eux: il devance au final son rival norvégien Henrik Kristoffersen de 1 sec 66 ainsi que le Français Alexis Pinturault de 2 sec 51/100.

"Marcel évolue dans une catégorie à part. J'ai essayé d'attaquer dans la seconde manche mais j'ai fait une grosse faute. C'est la vie... Il va y avoir du boulot cet été !", a commenté le Scandinave, beau joueur.

Hirscher, qui s'impose pour la quatrième fois en trois ans dans la station slovène, signe son 11e succès de la saison et le 56e de sa carrière sur le circuit majeur.

Avec 269 points d'avance au général sur Kristoffersen, son dernier concurrent potentiel, il prend une option supplémentaire pour un inédit septième sacre consécutif.

Celui-ci pourrait lui revenir de facto dès dimanche, dans le slalom qui figure également au programme de l'étape slovène, sauf gros faux-pas de sa part.

Le jeune Norvégien, qui ne dispute pas les épreuves de vitesse, ne pourrait pas mathématiquement en effet remonter un retard supérieur à 200 points lors des deux dernières épreuves techniques qui figureront au programme des finales d'Are.

"Je prends les courses les unes après les autres en essayant de ne pas céder à la pression", a pour sa part assuré Hirscher, qui a fêté ses 29 ans vendredi.

L'Autrichien, forfait en ouverture de saison en raison d'une blessure au genou subie à la reprise de l'entraînement l'été dernier, avait renoncé à l'épreuve olympique par équipes en Corée du Sud samedi dernier pour se consacrer pleinement au rendez-vous slovène.

Pinturault, vainqueur en géant à Kranjska Gora en 2015 et 2016, signe son quatrième podium de la saison.

Le slalom de dimanche est programmé à 09H30 (heure française) pour la première manche et à 12H30 pour la seconde. Une troisième place suffirait à Hirscher pour obtenir un cinquième petit globe entre les piquets serrés.