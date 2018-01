Somalie: trois ministres limogÃ©s par le Premier ministre

Le Premier ministre somalien, Hassan Ali Khaire, a limogé jeudi les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce, après des semaines de tensions entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans.

"Le Premier ministre somalien a congédié trois ministres, celui des Affaires étrangères, Yusuf Garad Omar, celui du Commerce, Khadra Ahmed Duale, et celui de l'Intérieur, Abdi Farah Said. (Il) a nommé des remplaçants pour les trois postes vacants", ont annoncé dans un communiqué les services de M. Khaire.

Le portefeuille des Affaires étrangères a été confié à Ahmed Ise Awad, l'Intérieur à Abdi Mohamed Sabriye et le Commerce à Mohamed Abdi Hayr.

Les trois nouveaux venus sont issus des mêmes clans que les ministres limogés, pour respecter l'équilibre clanique qui régule la vie politique somalienne.

Aucune raison n'a été donnée à ce remaniement. Mais il intervient après que certains leaders de clans ont exprimé leur mécontentement de ne pas être suffisamment consultés par le gouvernement, en fonction depuis mars 2017.

Le gouvernement somalien est aussi fragilisé par son échec à lutter contre les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui tentent de le renverser.

Ceux-ci ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans Mogadiscio, et contre des bases militaires, somaliennes ou étrangères.

Même s'ils ne l'ont pas revendiqué, les shebab ont été pointés du doigt pour l'attentat au camion piégé du 14 octobre dans le centre de la capitale, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui a fait jusqu'à 512 morts.

Quelques jours à peine avant cet attentat, le ministre de la Défense et le chef de l'armée avaient tous deux démissionné, sans fournir aucune explication.