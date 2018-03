Swann Arlaud, un acteur qui monte

Swann Arlaud, récompensé vendredi par le César du meilleur acteur pour son rôle d'un éleveur pris dans une spirale infernale dans "Petit paysan", est un nouveau visage qui compte dans le cinéma français.

L'acteur de 36 ans avait déjà été nommé aux César il y a deux ans dans la catégorie meilleur espoir masculin pour "Les Anarchistes" d'Elie Wajeman, film historique avec Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos. Il y incarnait le leader idéaliste et romantique d'un groupe de libertaires dans le Paris de la fin du 19e siècle.

Dans "Petit paysan", premier film d'Hubert Charuel, qui lui a déjà valu le prix d'interprétation masculine au dernier Festival du film francophone d'Angoulême, il incarne avec justesse et subtilité Pierre, un éleveur laitier qui voit son monde s'écrouler quand il découvre que l'une de ses vaches saigne dans le dos, symptôme d'une maladie mystérieuse qui fait penser à la vache folle ou la fièvre aphteuse.

Afin de ne pas perdre la trentaine de vaches de son troupeau, il supprime l'animal malade, cache la vérité aux autorités sanitaires, ment à sa soeur Pascale, vétérinaire, dont il est très proche, et se trouve pris dans une spirale infernale.

"Ce film j'y suis rentré en allant à la ferme, en mettant des bottes, une cotte, en abordant le personnage par ce qu'il fait, en apprenant les gestes, en faisant quelque chose de concret avec mes mains", a expliqué ce trentenaire à la silhouette frêle, à l'air juvénile et aux yeux en amande, en recevant son César.

Swann Arlaud a fait un stage dans une ferme pour préparer son rôle et acquérir les gestes d'un éleveur. Donnant corps à la solitude et aux angoisses de ce jeune paysan taiseux, il a trouvé dans ce personnage le rôle le plus marquant de sa carrière, commencée très tôt avant d'accéder à la notoriété ces dernières années.

- 2015, année charnière -

Né dans une famille de professionnels du spectacle, petit-fils du comédien Max Vialle et fils d'un chef décorateur et d'une comédienne, metteur en scène de théâtre et directrice de casting, Swann Arlaud commence le cinéma dès 1992 - il a une dizaine d'années - dans "La Révolte des enfants" de Gérard Poitou-Weber.

Après plusieurs seconds rôles au cinéma comme à la télévision - notamment dans "Les Ames grises" d'Yves Angelo, "Le Dernier vol" de Karim Dridi ou "Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec" de Luc Besson, cet enfant de la balle se fait vraiment remarquer à partir de 2010 dans "Belle Epine" de Rebecca Zlotowski ou "Les Emotifs anonymes" de Jean-Pierre Améris.

2015 est une année charnière pour lui avec deux films présentés à la Semaine de la critique, section parallèle du Festival de Cannes qui lui aura porté chance: "Les Anarchistes" et "Ni le ciel ni la terre" de Clément Cogitore, drame fantastique racontant la disparition mystérieuse de soldats français en Afghanistan.

S'il compte déjà une trentaine de longs métrages à son actif, Swann Arlaud a aussi beaucoup tourné pour la télévision depuis près de quinze ans, notamment dans des séries policières, dont la série de Canal+ "Engrenages".

"Exercer ce métier permet de se cultiver, de se nourrir intellectuellement. C'est inestimable", expliquait l'acteur à Télérama au moment de la sortie des "Anarchistes".