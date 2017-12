Syrie: Poutine souligne le rÃ´le "crucial" de la Russie dans la dÃ©faite des jihadistes

Le président Vladimir Poutine a fait l'éloge jeudi du rôle "crucial" de la Russie dans la défaite des jihadistes en Syrie où le groupe Etat islamique (EI) a perdu la quasi-totalité de son territoire.

"La Russie a fourni une contribution cruciale dans la défaite des forces criminelles qui avaient défié toute la civilisation, en détruisant l'armée terroriste d'une dictature barbare", a déclaré M. Poutine, au début d'une cérémonie de remise des décorations aux militaires russes qui ont participé à l'opération russe en Syrie.

Ces forces "semaient la mort et la destruction (...) et aspiraient à faire de la Syrie et de ses pays voisins un terrain propice au lancement d'une agression globale visant notre pays", a-t-il affirmé.

Le président russe a ordonné mi-décembre un retrait partiel des troupes déployées depuis septembre 2015 en Syrie en soutien à l'armée de Bachar al-Assad, estimant leur mission "brillamment accomplie".

Cette intervention a contribué à permettre au régime de reprendre le contrôle de la plus grande partie du pays aux rebelles et aux jihadistes, acculés dans quelques poches du territoire.

Selon M. Poutine, "les équipements (des jihadistes, ndlr), leurs état-majors, infrastructures et des milliers de combattants ont été détruits" depuis le début de l'opération russe, à laquelle ont participé au total "plus de 48.000 soldats et officiers russes".

Ce chiffre comprend notamment des pilotes et des marins, des unités de la police militaire, des agents de renseignement et de communication, ainsi que des conseillers militaires, a-t-il expliqué.

L'armée russe va cependant maintenir en Syrie son Centre de réconciliation des belligérants, trois bataillons de police militaire, ainsi que la base aérienne de Hmeimim et la base militaire navale de Tartous.

"Vous comme personne d'autre comprenez, savez et sentez que l'armée a changé de manière radicale au cours de ces deux ans et quelque. Elle a changé parce que les gens ont senti qu'ils étaient à la hauteur", a estimé M. Poutine.

"Ils ont compris comment fonctionnaient notre équipement militaire, les services de commandement et de ravitaillement, à quel point nos forces armées étaient devenues modernes. Le monde entier l'a vu, et ce qui est le plus important, notre peuple aussi", a ajouté le président.