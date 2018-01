TempÃªte Eleanor: 200.000 foyers privÃ©s d'Ã©lectricitÃ© Ã  9H00 (Enedis)

Un total de 200.000 foyers étaient privés d'électricité à 9H00, après l'arrivée mercredi de la tempête Eleanor qui a touché la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne avec des rafales supérieures à 120 km/h et poursuivait sa route vers l'Est, a annoncé le groupe Enedis.

Les principales régions touchées ont été jusqu'à présent la Normandie avec 50.000 foyers sans courant électrique, la Picardie 30.000 foyers, la Lorraine 30.000, l'Ile-de-France 30.000, la Champagne-Ardenne 20.000 foyers, Le Nord Pas-de-Calais 15.000, a indiqué Enedis dans un communiqué.