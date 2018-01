Tennis: Gasquet dÃ©bute l'annÃ©e par une victoire facile Ã  Doha

Le Français Richard Gasquet s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Doha, épreuve d'ouverture de l'année du circuit ATP, en battant le Dominicain Victor Estella 6-0, 6-2, mardi, en à peine 52 minutes.

Gasquet, âgé de 31 ans et 31e joueur mondial, a ainsi débuté de la plus belle des manières l'année 2018 après avoir conclu 2017 en participant au double lors du triomphe de l'équipe de France en finale de la Coupe Davis face à la Belgique.

Au prochain tour, Gasquet affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, 91e mondial et vainqueur surprise de l'Allemand Florian Mayer (69e) 4-6, 7-5, 6-4. Et en cas de succès, il aura vraisemblablement pour adversaire, en quarts, un certain Dominic Thiem, l'Autrichien de 24 ans, 5e joueur mondial.