Tennis: Milos Raonic battu par le 208e mondial au 2e tour Ã  Brisbane

Le Canadien Milos Raonic, blessé en fin de saison dernière, a été battu 6-4, 6-4 pour son premier match de l'année par le 208e mondial australien Alex De Minaur, 18 ans, mercredi lors du deuxième tour du tournoi ATP de Brisbane.

Raonic, 27 ans, n'a plus joué depuis le mois d'octobre en raison de blessures à un mollet et un poignet et est apparu encore rouillé, alors que l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem démarre le 15 janvier.

En quart de finale, le jeune Aussie affrontera l'Américain Michael Mmoh, issu des qualifications.