Top 14: Bordeaux tombe le leader pour la derniÃ¨re Ã  domicile de Brunel

Bordeaux-Bègles a offert un très beau cadeau de départ à son manager Jacques Brunel, annoncé comme le prochain sélectionneur du XV de France, avec une victoire contre le leader La Rochelle (29-19), samedi lors de la 13e journée du Top 14.

Un derby, cela ne se joue pas, ça se gagne. Face à leurs rivaux de l'Atlantique, les Girondins sont allés le chercher avec les tripes, un courage décuplé quand ils se sont retrouvés définitivement à 14 à l'heure de jeu dans une enceinte colorée et bruyante qui leur sied.

A eux tous les honneurs, même si les objectifs ont surtout été braqués sur Jacques Brunel, qui vivait sûrement sa dernière à domicile avant l'annonce attendue mercredi de sa nomination à la tête de l'Equipe de France.

Cette perspective aurait pu troubler ses hommes mais leur détermination, notamment en défense, les a surtout unis face à un Stade qui n'a pu que s'avouer vaincu et qui repart une nouvelle fois de Gironde sans le moindre point.

Les hommes de Patrice Collazo ont pourtant mis tout ce qu'ils avaient dans le réservoir, et ils en avaient encore après le double défi face aux Wasps, mais ils sont tombés sur des Bordelais qui n'ont rien lâché.

Solidaires et courageux en défense notamment lors du premier quart d'heure durant lequel ils ont perdu Goujon, blessé, les hommes de Brunel ont su tenir leur ligne inviolée, avant de creuser un écart, bien aidés par la sortie sur carton jaune de Gourdon (17).

- Dubié exclu -

Pendant cette absence, les coéquipiers de Jalibert se sont montrés très réalistes en infligeant un 13-0 avec dans le lot un essai de Cros, en verve ces dernières semaines, qui interceptait une passe flottante de Rattez (25).

Les Maritimes, dominés en mêlée, auteurs de quelques maladresses, manquaient pourtant de recoller au score à la pause sur une pénaltouche contrée par Woki (13-6).

Mais leur esprit de remontée était tenace à la reprise repartie sur des bases intenses, quelques frictions, avec des Unionistes qui ne lâchaient rien en défense, leur péché mignon depuis un gros mois.

Tout en maitrisaient sur leurs temps forts, ils profitaient de l'indiscipline visiteuse pour creuser un peu l'écart (19-9, 59) avant ce placage haut de Dubié sur Rattez filant à l'essai, valant un rouge au centre landais, ce qui pimentait un peu plus encore la fin de match.

Surtout que les Rochelais marquaient dans la foulée par Amosa, signe que rien n'est joué. Mais avec le coeur, et une volonté farouche de gagner pour conserver leurs chances de demeurer dans le Top 6, l'UBB repartait de plus belle et finissait par faire plier La Rochelle avec un essai de Ravai (77).

Pour l'honneur, Bouldoire servi par Doumeyrou, marquait un deuxième essai, ravivant sûrement de gros regrets chez les Maritimes.