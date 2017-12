Top 14: Fofana indisponible trois mois, Ã©niÃ¨me coup dur pour Clermont

Le centre international de Clermont Wesley Fofana, gravement blessé en janvier et qui avait effectué depuis son retour sur le terrain fin octobre, sera à nouveau indisponible pendant trois mois en raison d'une hernie cervicale, a annoncé le club auvergnat.

Wesley Fofana "se plaignait, depuis quelques jours, de divers symptômes qui ont alarmé le staff médical de l'ASM", a indiqué le club sur son site internet, précisant que le joueur a "heureusement" été "pris en charge à temps".

Il sera opéré dans les premiers jours de janvier par le professeur Jean Chazal du CHU de Clermont-Ferrand.

Fofana sera ainsi "forfait pour la fin de la phase régulière de Champions Cup ainsi que pour un éventuel Tournoi des Six Nations".

Fofana (29 ans, 44 sél.) avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche le 21 janvier en Coupe d'Europe contre Exeter. Il était titulaire auparavant au sein du XV de France, dont il est un cadre depuis 2012 avec 44 sélections.

- Les trois-quarts décimés -

Son absence est un énième coup dur pour Clermont déjà privé dans sa ligne de trois-quarts de Rémi Lamerat, Damian Penaud, Alivereti Raka et Noa Nakaitaci. Lamerat est également un cadre de l'équipe nationale, tandis que Raka est devenue l'arme offensive principale de l'ASM avec 13 essais toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Il ne reste désormais que quatre joueurs expérimentés pour couvrir... quatre postes: deux centres (Aurélien Rougerie et Peter Betham) et deux ailiers (David Strettle et Rémy Grosso).

Au centre, le renfort immédiat devrait venir du jeune (21 ans) Atila Septar, qui n'a que quatre feuilles de match en professionnel à son actif, dont une titularisation début novembre à Montpellier.

Cette ligne devient la plus problématique à remplir pour l'entraîneur Franck Azéma, qui devait déjà chercher des solutions de remplacement pour sa charnière.

Les trois ouvreurs se sont blessés en quelques semaines: le N.1 Camille Lopez, le N.2 Patricio Fernandez et leur joker médical Luke McAlister. Deux des trois demis de mêlée sont également à l'infirmerie: Greig Laidlaw et Charlie Cassang.

En l'absence de tout ce monde, Isaia Toeava, arrière de métier, a écopé d'une pige à durée indéterminée au poste de N.10, tandis que le jeune N.9 Charly Trussardi a pu éclore en épaulant le maître à jouer Morgan Parra.

La situation est moins catastrophique chez les avants, qui doivent tout de même faire, notamment sans le pilier Davit Zirakashvili, autre cadre du groupe, le deuxième ligne Sitaleki Timani et le troisième ligne Judicaël Cancoriet, révélation de l'année 2017.

En revanche, le deuxième ligne Arthur Iturria, autre révélation de la saison précédente, a repris samedi à Pau après plusieurs mois d'indisponibilité.