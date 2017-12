Top 14: l'UBB de Brunel bat La Rochelle, Montpellier nouveau leader

Montpellier a conclu samedi la phase aller du Top 14 à la première place grâce à sa victoire contre Lyon et à la défaite de La Rochelle sur le terrain du Bordeaux-Bègles de Jacques Brunel, annoncé comme le prochain sélectionneur du XV de France.

Brunel, annoncé par plusieurs médias comme le remplaçant de Guy Novès à la tête des Bleus, pourrait bien avoir fêté son dernier match devant le public girondin par une victoire de prestige (29-19) lors de la 13e journée face aux Rochelais, où l'ancien demi de mêlée des All Blacks Tawera Kerr-Barlow faisait ses grands débuts.

Ce succès permet à l'UBB (33 pts) de revenir provisoirement à hauteur de la sixième place, la dernière qualificative pour la phase finale.

La défaite des Maritimes, qui ont payé cher l'exclusion de temporaire de Kévin Gourdon (17, 13 points encaissés) et ne sont pas parvenus à revenir en fin de match malgré le carton rouge infligé au Bordelais Jean-Baptiste Dubié (60), fait surtout les affaires du MHR.

Les Héraultais (42 pts) sont en effet assurés de décrocher le titre honorifique de champion d'automne après leur victoire contre Lyon, qui leur permet de compter trois points d'avance sur La Rochelle.

Le score est cependant trompeur, et le point de bonus offensif décroché flatteur: ils ont dû attendre les deuxième et troisième essai de la soirée de Timoci Nagusa (69 et 72) pour décramponner le LOU (4e, 33 pts), qui vient de concéder une cinquième défaite de suite en championnat.

Dans la lutte pour le maintien, Agen a remporté le duel des mal-classés à domicile contre Brive (27-13), mieux parti avant d'encaisser 27 points tout en n'en laissant échapper que trois après la 18e minute.

Grâce à ce troisième succès de suite à domicile, le promu agenais (12e, 18 pts) relègue les Corréziens, barragistes, à trois longueurs, et surtout la lanterne rouge Oyonnax, virtuelle reléguée, à sept points, avant son déplacement en soirée à Toulon.