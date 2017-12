Top 14: La Rochelle leader provisoire, Brunel part sur un Ã©chec

La Rochelle a repris provisoirement la tête du Top 14 en écrasant Agen (47-6) et Jacques Brunel, nouveau sélectionneur français, a quitté son poste de manager de Bordeaux-Bègles sur un échec à Paris (22-12) samedi lors des premières rencontres de la 14e journée du Top 14.

Avec cette victoire bonifiée (sept essais), les Rochelais reprennent à Montpellier le fauteuil de leader qu'ils avaient abandonné une semaine plus tôt à la faveur d'une défaite à Bordeaux (29-19). Mais le MHR a l'occasion de poursuivre le chassé-croisé en cas de victoire à Oyonnax (18h00).

C'était attendu tant l'écart entre les deux équipes est important au classement, d'autant plus que le SUA avait laissé la plupart de ses cadres au repos: les hommes de Patrice Collazo n'ont fait qu'une bouchée du promu avec sept essais, inscrits par sept joueurs différents, à zéro.

Le Stade Rochelais reprend ainsi sa marche avant après deux échecs, aux Wasps en Coupe d'Europe et à Bordeaux, et conforte son avance sur ses rivaux pour les deux premières places synonymes d'accès direct aux demi-finales, Castres, le Racing 92 et Toulon, tous en déplacement ce week-end.

Les demi-finales, Bordeaux-Bègles n'y rêve plus dans l'immédiat après son échec à Paris qui le laisse à la 8e place. Mais la déception des joueurs de l'UBB vient surtout du fait qu'ils laissent leur manager Jacques Brunel, nommé mercredi sélectionneur des Bleus en remplacement de Guy Novès et qui prendra ses nouvelles fonctions la semaine prochaine, partir sur un échec.

Les Parisiens, qui ont décroché le bonus offensif dans les derniers instants grâce à un troisième essai signé Waisea (77e), après ceux de Jonathan Danty (35) et Djibril Camara (61e), terminent bien leur drôle d'année 2017 et prennent une confortable avance (douze points) sur la zone rouge incarnée par Brive.