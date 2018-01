Transavia France: la grÃ¨ve des hÃ´tesses et stewards prolongÃ©e jusqu'Ã  samedi soir

La grève lancée depuis lundi par un syndicat et un collectif d'hôtesses et stewards (PNC) de la compagnie aérienne low cost Transavia France, sans perturber le trafic, a été prolongée d'une journée, "jusqu'à samedi soir à 23H59", a-t-on appris mercredi auprès de la direction.

Ce mouvement était initialement prévu jusqu'à vendredi soir. Il n'a pas entraîné de perturbations du trafic lundi et mardi, et "le programme de vols est maintenu également à 100%" mercredi, "sous réserve des aléas météo liés à la tempête" Eleanor, a indiqué un porte-parole de la compagnie.

Selon un membre du collectif de PNC (personnel navigant commercial) appelant à la grève, Transavia France a pu maintenir son programme lundi et mardi en affrétant plus de la moitié des vols prévus auprès d'une autre compagnie et en faisant voler "avec un équipage réduit un avion lundi et deux avions mardi".

Les grévistes réclament "un véritable dialogue social avec la direction" et "veulent davantage d'heures de travail pour les PNC", a ajouté ce membre du collectif qui a appelé à cesser le travail avec un syndicat de PNC non représentatif.

La compagnie indique sur son site que les clients éventuellement touchés par "des perturbations" pendant la grève seront informés "par courrier électronique, SMS ou téléphone".

Transavia France est une compagnie à bas coût, filiale du groupe franco-néerlandais Air France-KLM. Elle propose principalement des vols moyen-courriers au départ d'Orly, Nantes et Lyon, à destination de pays d'Europe ou d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).