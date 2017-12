Trump souhaite un joyeux Kwanzaa aux Afro-AmÃ©ricains

Le président américain Donald Trump a adressé mardi ses voeux à tous ceux qui célèbrent la fête de Kwanzaa, qui honore chaque année, du 26 décembre au 1er janvier, l'héritage culturel de la communauté noire.

"Au moment où familles et amis allument ensemble le Kinara (le chandelier à sept branches de Kwanzaa, NDR), Melania et moi présentons nos voeux les plus chaleureux pour une joyeuse saison des fêtes et une année prospère à venir", indique un communiqué de la Maison Blanche.

La fête de Kwanzaa a été créée dans les années 1960 par un militant des droits civiques, Maulana Karenga, comme une célébration pan-africaniste.

Cette fête trouve son origine dans les célébrations de la fin des récoltes en Afrique, Kwanzaa représentant, dans la langue swahili, "les premiers fruits de la récolte".

Kwanzaa demeure une fête peu répandue aux Etats-Unis, même si des médias américains ont rapporté cette année un regain d'intérêt au sein de la communauté noire, en raison du climat politique tendu aux Etats-Unis depuis l'élection de Donald Trump.

Les précédents présidents; Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama avaient pour habitude d'inclure les célébrations de Kwanzaa dans leurs voeux de fin d'année.

Le président Trump reste très impopulaire dans la communauté noire américaine. Le milliardaire républicain est notamment accusé de complaisance avec les mouvements suprématistes blancs qui avaient défilé à Charlottesville, l'été dernier et de systématiquement dénigrer Barack Obama, le premier président noir de l'histoire américaine.