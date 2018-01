Un couple meurt emportÃ© par une vague au Pays basque espagnol

Un couple d'Espagnols est mort mercredi emporté par une grosse vague alors qu'il se trouvait sur la jetée d'un village côtier du Pays basque, a-t-on appris auprès du service de sécurité de la région.

"Un homme et une femme sont morts aujourd'hui (mercredi) entre Deba et Mutriku, près d'une petite plage: ils se trouvaient sur une jetée et s'étaient approchés, j'imagine, pour regarder les vagues et l'une d'elles les a emportés", a indiqué le chef de presse du service, Julian Beloki.

Il s'agit d'"un couple de Vitoria", capitale de la communauté autonome du Pays basque espagnol. L'homme était âgé de 67 ans, l'âge de la femme n'a pu être précisé.

"Une troisième personne, qui avait sauté à l'eau pour les aider, a eu la vie sauve", selon la même source.

Une alerte orange était en cours, en raison d'un avis de forte tempête sur les côtes du nord de l'Espagne.

Des vagues de 5 à 6 mètres étaient attendues sur tout le littoral, où il était recommandé de s'éloigner des plages, selon les services de protection civile et d'urgences.

Mercredi, des vents violents et des bourrasques de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France, où un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un arbre.