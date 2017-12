Un surveillant de prison molestÃ© par des dÃ©tenus en N-CalÃ©donie

Un gardien de la prison de Nouvelle-Calédonie a été passé à tabac par des détenus dont les syndicats demandent le transfert en Métropole en raison de leur agressivité, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Dans un communiqué, le député Philippe Gomes (UDI-Les Constructifs) a dénoncé "la situation explosive à laquelle doit faire face, au quotidien, le personnel pénitentiaire", rappelant qu'il avait "à de nombreuses reprises interpellé l'Etat" sur le sujet".

Les faits se sont produits vendredi matin dans le quartier disciplinaire de la prison du Camp-Est, lorsqu'un détenu particulièrement signalé (DPS) a agressé un surveillant, lui dérobant son trousseau de clés pour libérer deux autres détenus.

Les trois hommes se sont alors déchaînés sur le gardien, "se servant d'un axe de ventilateur pour le frapper comme avec un marteau", selon le récit de Claude Cortés, délégué syndical Force Ouvrière, rapporté par Les Nouvelles-Calédoniennes. "Ils voulaient le tuer", a-t-il ajouté.

Le gardien a été retrouvé menotté et enfermé dans une cellule "baignant dans son sang" par un collègue qui a donné l'alerte et permis de mettre fin à l'agression avec des renforts.

Le gardien a été hospitalisé et souffre d'un traumastisme crânien, de fractures au visage et de multiples contusions.

"On demande le transfert immédiat des trois protagonistes. Actuellement, le Camp-Est est une cocotte-minute. On souhaiterait vraiment avoir des renforts en personnel et appuyer sur le fait qu'il nous faut des équipes dédiées", a déclaré à NC Premère, Moana Mana au nom d'une intersyndicale de l'établissement pénitentiaire.