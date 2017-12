Une tempÃªte, "Carmen", attendue pour le jour de l'An, la faÃ§ade atlantique exposÃ©e

Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h et de fortes vagues sont attendues à partir de lundi matin sur la façade atlantique et les côtes de la Manche dans le cadre de la tempête Carmen, a indiqué samedi Météo-France.

"La dépression Carmen va générer dès lundi matin 1er janvier des vents tempétueux sur une grande partie de la France. La façade atlantique sera la plus exposée", indique l'organisme de prévision sur son site.

La tempête "va aborder la France par l'ouest en fin de nuit (de dimanche à lundi), se développer entre les côtes de la Manche et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avant de se décaler vers l'intérieur des terres et glisser vers les régions de l'Est en fin de journée", a précisé à l'AFP le prévisionniste Sébastien Léas.

Des vents forts sont attendus, "de l'ordre de 100-110 km/h dans l'intérieur des terres, 120-130 km localement et sur le littoral", a-t-il indiqué.

Par rapport aux autres tempêtes, Bruno et Ana, qui ont touché le pays en décembre, Carmen est marquée par "un phénomène aggravant pour le littoral: les coefficients de marée qui sont très élevés, au-delà de 90", a ajouté le prévisionniste.

"Cela va générer des fortes vagues, des risques de submersion sur toute la façade atlantique, possiblement également sur les côtes de la Manche", a-t-il décrit.

Météo-France devrait communiquer dimanche les départements éventuellement placés en vigilance orange, une fois connus avec plus de précisions les endroits les plus touchés.

"On attend aussi dans la nuit de lundi à mardi de très fortes rafales sur les Alpes, possiblement sur la Côte d'Azur et la Corse", a poursuivi le prévisionniste.

Ce genre de phénomène "n'est pas quelque chose d'exceptionnel", a-t-il indiqué, soulignant que la France connaît entre "entre deux et cinq" tempêtes hivernales chaque année.