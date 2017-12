USA: assouplissement envisagÃ© pour la sÃ©curitÃ© des plate-formes offshore

L'administration Trump envisage d'assouplir certaines mesures s'appliquant aux forages offshore prises après l'accident de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon en 2010, selon une proposition publiée vendredi au Journal Officiel américain (Federal Register).

Cette mesure concernerait la législation s'appliquant aux équipements pétroliers utilisés pour les forages sur le socle continental immergé (Outer Continental Shelf - OCS).

"Il est temps pour un changement radical dans la manière dont nous régulons l'OCS", a affirmé Scott Angelle, directeur du Bureau pour la sécurité et l'application des normes environnementales (BSEE), une administration fédérale, dans un communiqué.

"On partait du principe précédemment que le seul moyen d'améliorer la sécurité était davantage de régulation mais, en fin de compte, ce n'est pas une question de oui ou non. Nous pouvons en fait augmenter la production d'énergie nationale tout en améliorant la sécurité et la protection de l'environnement", a-t-il affirmé.

Le BSEE, qui va proposer prochainement une modification des règles concernant les autorisations de forages offshore, souligne qu'un baril de pétrole sur six produit aux Etats-Unis l'est de gisements situés sur l'OCS, soit 550 millions de barils de pétrole et 1.300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Le bureau précise administrer les régulations pour 2.400 plate-formes pétrolières et gazières situées dans l'Arctique, le Golfe du Mexique et le Pacifique.

Le président américain Donald Trump a affirmé en avril vouloir assouplir la règlementation pour favoriser les forages offshore et a signé un décret ordonnant un réexamen des restrictions imposées par son prédécesseur Barack Obama.

"Notre pays a la chance d'avoir des ressources naturelles incroyables, parmi lesquelles des réserves abondantes de gaz et de pétrole offshore", avait-il souligné en signant ce décret, déplorant que le gouvernement fédéral ait interdit "l'exploration et la production dans 94% de ces zones".

L'explosion en 2010 de la plate-forme pétrolière DeepWater Horizon, opérée par BP dans le golfe du Mexique, avait fait onze morts et provoqué une marée noire sur 180.000 kilomètres carrés. La catastrophe a coûté 61,6 milliards de dollars à la compagnie pétrolière britannique.