Vienne fait valser la planÃ¨te pour commencer 2018

Le Philharmonique de Vienne sous la direction cette année de Riccardo Muti a tenté lundi d'aider la planète à aborder 2018 en douceur avec son traditionnel concert du Nouvel An, retransmis en direct dans plus de 90 pays.

Suivi chaque année par quelque 50 millions de téléspectateurs selon le Philharmonique, c'est le rendez-vous de musique classique le plus médiatisé au monde. Les musiciens y interprètent les valses, polkas, galops et marches de Johann Strauss père (1804-1849) et de ses trois fils Johann (1825-1899), Joseph (1827-1870) et Edouard (1835-1916).

C'est la cinquième fois depuis 1993 que Riccardo Muti dirige l'orchestre sous les ors du Musiksverein pour le Nouvel An. La chevelure grisonnante du célèbre chef d'orchestre italien, âgé de 76 ans, bougeait en rythme avec la musique.

Outre des oeuvres de Johann Strauss comme les "Contes de la forêt viennoise", l'"Ouverture de l'opérette Boccacio" de Franz von Suppé ou "Stéphanie-Gavotte" d'Alphons Czibulka figuraient au programme 2018.

Dans l'assistance, le nouveau chancelier autrichien Sebastian Kurz, devenu à 31 ans le plus jeune dirigeant au monde, était accompagné au Musikverein par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Les présidents d'Estonie et de Bulgarie comptaient également parmi les invités. La Bulgarie a pris ce 1er janvier la suite de l'Estonie pour assumer la présidence tournante de l'Union européenne, qui reviendra en juillet à l'Autriche.

Les conservateurs de M. Kurz ont formé une coalition avec plusieurs figures d'extrême droite à des postes clés, dont Heinz-Christian Strache, chef du Parti de la liberté d'Autriche FPÖ, comme vice-chancelier.