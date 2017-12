Voile: Comanche remporte la Sydney-Hobart sur tapis vert

Le supermaxi LDV Comanche a été déclaré jeudi vainqueur d'une 73e édition aussi rapide que serrée de la Sydney-Hobart à la voile, en dépit de son arrivée en seconde position, son concurrent Wild Oats XI ayant écopé d'une pénalité en temps.

Après un final presque bord à bord, Wild Oats XI, vainqueur de huit des 12 précédentes éditions, était parvenu mercredi soir à prendre le dessus sur son rival dans la remontée de la rivière Derwent menant à la principale ville de Tasmanie.

Plus léger et avantagé dans le petit temps, Wild Oats avait coupé la ligne le premier en explosant au passage le record de l'épreuve en un jour, 8 heures, 48 minutes et 50 secondes de mer, avec seulement 26 minutes et 34 secondes d'avance sur Comanche.

Mais Comanche, déjà lauréat en 2015, a posé une réclamation pour un virement osé de Wild Oats XI, peu après le départ la veille, au cours duquel les deux voiliers de 100 pieds (30 mètres) avaient évité de peu la collision.

Et un jury international a finalement décidé jeudi d'infliger une pénalité d'une heure à Wild Oats, dès lors privé de la victoire sur cette classique de 628 milles nautiques (1.163 km).

Ce n'est que la troisième fois depuis la naissance de la course en 1945 que son résultat se joue sur une réclamation. Cela n'était plus arrivé depuis 1990.

- Nouveau record -

Après avoir entendu les deux équipages rivaux, le jury a estimé jeudi que Wild Oats, qui avait été contraint à l'abandon en 2015 et 2016, n'avait pas respecté les distances avec Comanche lors du virement de bord incriminé.

Le président du jury, John Rountree, a ajouté que Wild Oats n'avait en outre pas effectué les deux tours sur lui-même qu'il aurait dû faire pour réparer sa première infraction.

"Wild Oats XI est pénalisé d'une heure à ajouter à son temps total", a-t-il expliqué aux journalistes à Hobart.

Le skipper-propriétaire de Comanche, Jim Cooney a parlé d'un "énorme soulagement".

"Je ne m'attendais pas à devoir protester pour gagner la course", a-t-il dit.

Confiant sa déception, le skipper de Wild Oats Mark Richards a expliqué que la situation au sortir de la Baie de Sydney n'avait, selon lui, pas été dangereuse. Tout en ajoutant qu'il pouvait "comprendre le point de vue du jury".

Black Jack, un autre supermaxi, complète le podium.

La Sydney-Hobart comptait cette année des bateaux de 27 pavillons différents, avec des voiliers de Chine, des Etats-Unis, et de France.

La flotte a bénéficié de conditions de vent particulièrement propices.

Comanche a amélioré de quatre heures le record de l'épreuve, qui était détenu depuis 2016 par Perpetual Loyal qui, renommé depuis InfoTrack, a pris cette année la quatrième place.