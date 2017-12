XV de France: Jacques Brunel en bref

L'entraîneur Jacques Brunel, nommé mercredi nouveau sélectionneur du XV de France, en bref:

Nom: Brunel

Prénom: Jacques

Date de naissance: 14/01/1954

Lieu de naissance: Courrensan (Gers)

Sport/poste: rugby à XV/entraîneur, ancien arrière

CARRIERE D'ENTRAÎNEUR

Auch (1988-1995), Colomiers (1995-1999), Pau (1999-2001), XV de France (adjoint, 2001-2007), Perpignan (2007-2011), Italie (2011-2016), Bordeaux-Bègles (adjoint puis manager, 2016-2017)

PALMARES D'ENTRAÎNEUR

En club: championnat de France (2009), Challenge européen (1998, 2000)

En sélection (adjoint): Tournoi des six nations (2002 et 2004 avec Grand Chelem, 2006 et 2007 sans)