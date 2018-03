14-18 : la bataille pour la rÃ©habilitation des fusillÃ©s de la Grande Guerre

Les différentes condamnations font état de refus d'obéissance, abandon de poste, mutilation volontaire voir mutinerie. Fusillés pour l'exemple par un commandement sans état d'âme face à la faiblesse humaine, face à l'absurdité de cette guerre ou parfois pour un "délit de sale gueule". " J'ai l'exemple d'un soldat fusillé qui s'appelle Lévy, un individu simple d'esprit. Lévy est un juif, assisté donc par un rabbin au moment de son exécution et ce rabbin écrira des années après que s'il n'avait pas été juif, il n'aurait certainement pas été exécuté (...) ça veut dire qu'un individu pour une même faute commise pour un abandon de poste, s'il était par exemple de la CGT, juif, simple d'esprit ou considéré comme un élément perturbateur ça peut venir s'ajouter au conseil de guerre et mener à l'exécution " nous explique Eric Viot, historien passionné, auteur du livre "Fusillés non réhabilités".

► Lire aussi : Cent ans après, la voix des fusillés de la Grande Guerre

Le malaise de la réhabilitation perdure

Cent ans plus tard le nom de ses hommes qui se sont battus dans les tranchées, parfois avec bravoure et qui ont affronté l'ennemi comme les autres, n'est toujours pas présent sur les monuments aux morts. Pire, il est encore couvert de honte et d'infamie.

" C'est un parlementaire du nord de la France qui a demandé une réhabilitation à l'Assemblée Nationale. Il a été reçu à l'époque par le Secrétaire d’État aux anciens combattants qui lui a répondu que ces hommes n'étaient que des tueurs et des violeurs. Ce parlementaire est donc revenu me voir" se souvient Eric Viot " je lui ai présenté les résultats de mes travaux, il est retourné à l'Assemblée Nationale pour reposer la question en disant qu'on lui avait dit n'importe quoi. "

La réhabilitation est un processus compliqué, rempli d'écueils. D'abord parce que techniquement aucune loi n'existe pour accompagner la procédure et lui offrir un cadre d'action. Et puis il y a les archives incomplètes ou manquantes, 20 à 25% des dossiers ont été perdus, principalement pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Surtout parce qu'il y a des questions morales : comment prouver les excès de tel ou tel conseil de guerre ? Comment prouver qu'implicitement l'acte incriminé n'a pas tout a fait été commis ? Comment arguer des circonstances atténuantes des présumés "coupables" quand les documents de l'époque, la plupart des dossiers de justice sont à charge sans éléments pour venir les défendre. Des hommes dont on refuse de comprendre à l'époque qu'ils sont dépassés par les événements, par la tuerie qui aujourd'hui pourtant nous semble dépourvue de sens. Comment expliquer qu'un homme déclaré déserteur est "mort pour la France" et qu'il a agi dans le bien de la France ?



Avec l'aimable autorisation d'E. Viot Pourtant les exemples ne manquent pas " Il y a des choses qui ne sont jamais dites. Par exemple des hommes qui ont perdu la tête et ces gens ont été exécutés. Parce qu'en 1914 on considère que la guerre n'est pas à l'origine de la folie mais que la folie est héréditaire (...) Dans la Sarthe j'ai retrouvé un soldat qui a perdu la tête lors des premiers combats à la baïonnette, a dit qu'il ne retournerai pas au combat à la baïonnette, il n'y est pas retourné et a été exécuté quelques temps après " raconte Eric Viot.

Au cas par cas quelques fusillés ont pu retrouver leur place sur les monuments aux morts, surtout grâce à des initiatives individuelles et locales. Louis Oger, Paul Lebrech, Julien Brillant, Maurice Joubert, Emile Lhermenier, Albert Valet, François Vannier, 7 fusillés dont la mémoire a pu être réhabilitée par le travail d'Eric Viot dans son département de la Sarthe. Mais dès les années 1920-1930, quelques réhabilitations avaient déjà eu lieu, souvent au cas par cas, arrachées de longue lutte par les familles et les associations pour abus caractérisé de la justice militaire. Et puis après la seconde guerre mondiale ces hommes sont devenus des oubliés de l'histoire. Des décennies sont passées avant que leur sort soit de nouveau évoqué par le pouvoir politique à la faveur de certaines commémorations.