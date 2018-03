EnquÃªte : "NuclÃ©aire Danger immÃ©diat..."

Les journalistes Thierry Gadault et Hugues Demeude publient un livre-enquête sur le nucléaire français intitulé "Nucléaire Danger immédiat... Et ça se passera près de chez vous". Vétusté et vieillissement du parc, problèmes financiers, historique des incidents majeurs : les centrales nucléaires en France sont un "danger immédiat" pour la population, c'est la conviction de ces deux journalistes français qui ont enquêté sur la filière nucléaire française. Entretien avec Thierry Gadault.