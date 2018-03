Environnement : la pollution des fleuves, un dÃ©fi Ã©cologique majeur

Le Citarum est le fleuve le plus pollué du monde. Ses eaux charrient des déchets ménagers, des métaux et des colorants néfastes. Rien de nouveau ici, la situation est critique depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, le quotidien des Indonésiens vivant sur les rives du fleuve se dégrade.



L'eau semble avoir été mélangée avec les déchets, parfois elle sent comme une pommade, parfois la couleur des déchets est rouge et coule dans notre puits mais quand il n'y a pas de déchets, l'eau est normale. Nurhayati, habitante de Majalaya en Indonésie

Une pollution extrême qui a des conséquences dramatiques : diminution des récoltes et propagation de maladies graves, qui touchent les adultes comme les enfants. À l'origine du problème, deux facteurs : le mauvais traitement des eaux usées des usines qui les évacuent dans le fleuve et l'accumulation des déchets des habitants de l'île.



Le gouvernement indonésien a donc décidé d'agir : les usines polluantes seront désormais punies et une vingtaine de quartiers nettoyés. Mais le Citarum n'est qu'un exemple de la pollution des fleuves à travers le monde.

La pollution des fleuves, un marqueur écologique

En Inde par exemple, le Gange, fleuve sacré, est tristement célèbre pour l'état de son eau. En Chine, le Fleuve Jaune est le troisième fleuve le plus pollué au monde à cause des métaux lourds que déversent les usines alentours dans ses eaux. Désormais, l'eau de ce fleuve est déconseillé à l'usage, quel qu'il puisse être. Plus étonnant, le Jourdain, fleuve connu pour son rôle important dans la religion catholique, est lui aussi l'un des fleuves les plus pollués au monde. Le déversement des eaux usées en Syrie (en amont du fleuve) ont dégradé grandement la qualité de l'eau, tuant la végétation environnante et provoquant des maladies graves chez ceux qui s'y baignent.Il y a de cela bientôt cinquantes années, un fleuve américain, le Cuhyahoga, a pris feu pendant 24 minutes. Les produits chimiques et les déchets versés dans le fleuve avaient pris feu. Cet évènement spectaculaire fut à l'origine d'une prise de conscience écologique aux États-Unis, ce qui entraîna de nombreuses lois de protection de l'environnement au début des années 70.À l'heure actuelle, la pollution de l'eau se généralise alors que dans certaines régions du monde, l'eau potable se fait de plus en plus rare...