Iran : que signifient les manifestations contre la politique du prÃ©sident Hassan Rohani ?

Manifestation à Kermanchah aujourd'hui dans l'ouest de l'#Iran en soutien à la révolte de Machad - La fin de l'hiver des mollahs? Il faut l'espérer https://t.co/uYgmMi88Rc pic.twitter.com/kQqmsndR2s — csdhi.org (@CSDHI) 29 décembre 2017

Il y a eu aussi une manifestation contre le régime à Yazd, au centre de l'Iran aujourd'hui. Ces manifestations dans diverses régions #Iran #Mashhad montrent bien que le renversement du régime et l'établissement de la démocratie sont ce que les Iraniens réclament. pic.twitter.com/GlGbLmyhfs — Afchine Alavi (@afchine_alavi) 28 décembre 2017

Les forces de répression chargent brutalement les manifestants pacifiques à #Kermanshah aujourd'hui. le régime de #Teheran craint que rassemblements secouent les piliers du régime et se transforment en un soulèvement général#Iranprotests #Iran pic.twitter.com/dEULbbZKQB — Afchine Alavi (@afchine_alavi) 29 décembre 2017

#Iran ; la foule manifeste à Kermanchah "la liberté ou la mort!" (photo) la police réplique avec un canon à eau. La foule répond: "salauds! salauds!" pic.twitter.com/ZN1FgThU0W — csdhi.org (@CSDHI) 29 décembre 2017

Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran

Des centaines de personnes ont défilé en Iran, à Mashhad, la ville sainte chiite, mais aussi à Neyshabour et Kashmar, ce jeudi 28 décembre 2017. Les manifestants dénoncent la hausse des prix, causée selon eux par la mauvaise gestion du président Hassan Rohani et la corruption du pouvoir, alors que les accords sur le nucléaire de 2015 et la fin de l'embargo auraient normalement dû améliorer la situation économique du pays.Ce vendredi 29 décembre, selon l'association Comité de soutien des droits de l'homme en Iran, "la métropole du Kurdistan d'Iran manifeste en solidarité avec Mashhad et les villes qui hier se sont soulevées".Sur les réseaux sociaux, des images de manifestations dans d'autres villes circulent, ici dans le centre de l'Iran, à Yazd :Le chômage a atteint 12,4% en Iran cette année, soit plus de 3 millions de personnes sans emploi. Hier, face aux manifestations, la police est intervenue, avec quelques arrestations, sans grandes démonstrations de force. Ce vendredi, les slogans de "à mort Rohani" commencent visiblement à inquiéter les autorités qui répriment les manifestants plus violemment. La crainte d'une montée en puissance des contestataires à travers le pays commence à voir le jour chez les dirigeants iraniens, selon les observateurs et soutiens des manifestants :Les revendications semblent prendre une tournure plus "révolutionnaire" et la problématique de chèreté de la vie n'est peut-être pas — au final — le cœur de ce qui peut être considéré comme un début de soulèvement populaire contre le pouvoir en place :Thierry Coville, chercheur à l'Institut de relations internationale et stratégiquess (IRIS), spécialiste de l'Iran, répond à nos questions sur le mouvement de contestation qui débute en Iran.Oui et non. D'après ce qu'on sait, il semblerait que les manifestations qui ont lieu d'abord à Mashhad ont été organisées par des léments radicaux, on va dire. Ca peut être suite à l'échec du candidat radical qui a échoué contre Rohani et qui est de Mashhad. Ce qui s'est passé c'est que ça apu échapper aux organisateurs avec tout de suite des slogans contre la situation économique et contre le régime.La situation sociale et économique en Iran est compliquée avec notamment une situation de chômage très élevé qui touche surtout les jeunes diplômés. C'est difficile d'estimer précisément le chômage en Iran, mais on pense que c'est autour de 16 à 18%. Ca crée une situtation sociale explosive avec en plus le sentiment que tout le monde n'est pas égal devant la loi. Si vous mélangez tout ça avec la période très dure des sanctions dont l'Iran n'est pas sorti malgré la levée en 2016, il y a un mécontentement assez important. Qui touche les plus pauvresmais aussi les classes moyennes. Donc je pense que monsieur tout le monde est dans la rue en Iran.Ce qui est très clair c'est que les autorités ont déjà arrêté des gens hier. Il y a un fond pour le populisme en Iran, Ahmadinejad était déjà sur ce créneau là. Mais il y a un niveau d'éducation élevé en Iran et je ne crois pas que les gens, particulièrement dans les villes, soient prêts à transformer ces manifestations en mouvement général de grande ampleur. Tout ça traduit de toute manière une très grande attente envers Rohani.Rohani a annoncé la hausse du prix de l'essence, la diminution de moitié du nombre de gens qui recevront des subventions d'Etat, donc c'est un terrain propice au populisme. Ahmadinejad va surfer sur ce mécontentement. Ensuite, si ça déborde il y aura une réponse répressive et sinon, cela met surtout une pression politique sur Rohani. Il y a beaucop de gens qui ont voté pour lui et qui regrettent leur décision. Ils pensaient que tout allait changer avec Rohani, et ce n'est pas le cas. C'est une déception, parce qu'il ne fait pas grand chose, mais la situation est compliquée…