Mali : la belle-fille de l'otage, Sophie PÃ©tronin, tÃ©moigne

Séverine Chadaud-Pétronin commence son témoignage en confirmant que la personne présente dans la vidéo des ravisseurs est bien sa belle-mère, enlevée à Gao le 24 décembre 2016. Au vu des images, elle affirme que Sophie Pétronin est malade et que son état doit être grave. Après l'émotion, la famille s'interroge : l'État français est-il actif pour libérer Sophie Pétronin ?Le fils de l'otage a voulu prendre rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Réponse du ministère : le ministre a un agenda très chargé, il ne faut pas être pressé pour le rencontrer.La famille est donc à la fois dans la douleur et la colère, ses membres ayant l'impression d'être "démunis, seuls, isolés". Pour préparer le retour de Sophie Pétronin, la famille a créé un comité de soutien en ligne pour préparer une hospitalisation d'urgence, liberons-sophie.fr . À l'heure actuelle, le site a rassemblé 645 soutiens. Mais Séverine Chadaud-Pétronin se sent coincée : que peut faire de plus, à son niveau, la famille de l'otage ? Ils n'ont jamais été contactés par les ravisseurs...