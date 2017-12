Ukraine : nouvelles tensions entre Moscou et Washington

L'Ukraine revendique son droit d'acheter des armes

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi 22 décembre qu'ils allaient muscler leur aide à l'Ukraine en matière de défense, afin que Kiev puisse assurer la "souveraineté" de son territoire et "bâtir sa défense sur le long terme".Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, les a alors accusés dans un communiqué de "franchir une ligne" et d'encourager une reprise du conflit dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine."Aujourd'hui, les Etats-Unis entraînent (les autorités ukrainiennes) vers un nouveau bain de sang", a-t-il affirmé.Cette déclaration intervient au moment où une nouvelle trêve est entrée en vigueur samedi à minuit dans cette région ukrainienne en proie à un conflit armé entre les forces de Kiev et les séparatistes prorusses, en vue des fêtes de la fin de l'année.Quelques heures après l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve samedi, Kiev et les rebelles prorusses se sont mutuellement accusés de l'avoir violée.Un porte-parole militaire ukrainien, Vassili Labaï, a accusé les séparatistes d'avoir "tiré aux lance-grenades" sur les positions des forces ukrainiennes.Pour leur part, les rebelles ont fait état de "tirs de mortier" ouverts contre eux par l'armée ukrainienne."Les armes américaines peuvent provoquer de nouvelles victimes chez notre voisin", s'est alarmé le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. "Les revanchards de Kiev tirent tous les jours dans le Donbass, ils ne veulent pas mener de négociations de paix et rêvent de faire disparaître la population indocile", a-t-il estimé."Et les Etats-Unis ont décidé de leur donner des armes pour le faire".Selon la chaîne ABC, citant quatre responsables du Département d'Etat américain, les Etats-Unis ont notamment prévu de fournir à l'Ukraine des missiles anti-char, incluant probablement le système avancé Javelin.Un autre vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassin a affirmé pour sa part que la décision des Etats-Unis saperait les efforts pour parvenir à un règlement politique pour l'Ukraine. "Cette décision sape le travail de mise en oeuvre des accords de Minsk de 2015", a-t-il déclaré en faisant référence à l'accord de paix négocié avec la médiation de la France, de l'Allemagne et de la Russie.Il a réitéré la position de la Russie selon laquelle les autorités ukrainiennes devraient négocier avec les rebelles via un "dialogue honnête et direct". "Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le conflit intérieur ukrainien", a-t-il dit.

Pour sa part, l'Ukraine a salué cette décision de Washington, en assurant que cette aide permettrait à Kiev de dissuader "l'agresseur".

"La faiblesse provoque l'agresseur. La force le dissuade"

Valéri Tchalyï, ambassadeur Ukrainien aux Etats-Unis

"Enfin!", a écrit ainsi l'ambassadeur ukrainien aux Etats-Unis, Valéri Tchalyï, sur sa page sur Facebook. "La faiblesse provoque l'agresseur. La force le dissuade", a ajouté M. Tchalyï. "Nos partenaires stratégiques - les Etats-Unis - ont finalement pris leur décision : en tant qu'un Etat souverain, l'Ukraine a le droit légitime d'acheter et de recevoir des armes défensives, y compris des armes létales", a-t-il déclaré.L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles prorusses dans l'est de l'Ukraine, ce que Moscou dément catégoriquement.Les accords de paix signés à Minsk en février 2015 ont conduit à la quasi-fin des combats, mais des vagues de violences meurtrières continuent de se produire le long de la ligne de démarcation en dépit des trêves annoncées régulièrement par les deux parties.Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont appelé samedi les différentes parties du conflit, face à l'accroissement "récent et inacceptable des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine", à "prendre leurs responsabilités" et "mettre en oeuvre le plus tôt possible" les accords, selon un communiqué diffusé par l'Elysée.Selon un rapport de l'ONU publié cette semaine, 220.000 enfants couraient un risque imminent d'être touchés par des mines et d'autres armes explosives dans l'est de l'Ukraine.Plus de 10.000 personnes ont été tuées et près de 24.000 ont été blessées depuis le début du conflit entre les forces de Kiev et les rebelles pro-russes dans l'est ukrainien, en avril 2014.