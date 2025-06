49 morts dans des inondations en Afrique du Sud

De fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de la province du Cap-Oriental (est). L'ensemble du pays subit une météo hivernale extrême depuis la semaine dernière. Le précédent bilan faisait état de neuf morts et plusieurs enfants disparus.

"À ce jour, les chiffres ont augmenté à 49" morts, a déclaré le Premier ministre de la province du Cap-Oriental, Lubabalo Oscar Mabuyane, aux journalistes, en citant les chiffres de la police.

Les recherches se poursuivent

Parmi les personnes décédées, figurent quatre enfants se trouvant dans un minibus scolaire transportant 13 personnes et qui a été emporté par les flots près de la ville de Mthatha, a déclaré Lubabalo Oscar Mabuyane.

"Malheureusement, il a été confirmé que quatre de ces élèves sont décédés, ainsi que le chauffeur et le conducteur du minibus", a-t-il ajouté. "Quatre élèves sont toujours portés disparus et sont encore recherchés et trois autres ont été retrouvés vivants", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre de la province n'a pas donné de détails sur les autres victimes de la grave tempête hivernale. "Les opérations de recherche et de récupération (des corps) se poursuivent dans toutes les zones affectées", a-t-il souligné.

"Besoin de plus de ressources"

Les pluies torrentielles des derniers jours, qui ont également provoqué des glissements de terrain, ont contraint des centaines de familles à quitter leurs maisons et ont causé "des dégâts importants sur les infrastructures cruciales", a-t-il ajouté.

Mardi 10 juin, trois enfants avaient été secourus après avoir passé des heures perchés dans des arbres pour échapper à la montée des eaux, ont indiqué les autorités.

Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées depuis lundi 9, principalement des districts d'OR Tambo et d'Amathole, certaines ayant été transférées dans des écoles et des mairies.



Le Premier ministre du Cap-Oriental, Oscar Mabuyane, a expliqué à la radiotélévision publique SABC qu'un seul hélicoptère était disponible pour toute la province. "Nous avons besoin de plus de ressources", a-t-il souligné.

Nous n'avons jamais subi de désastres comme ceux-là mais désormais ils sont inévitables, avec le changement climatique et le réchauffement mondial.

Le Premier ministre du Cap-Oriental, Oscar Mabuyane.

Les "averses incessantes" ont également causé des glissements de terrain et des "dégâts importants à des propriétés et des infrastructures", selon le gouvernement local.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prévenu dans un communiqué que les dures conditions hivernales restaient "une menace", ajoutant que les services d'urgence apportaient "l'attention nécessaire aux crises à mesures qu'elles se déroulent". Il a appelé les Sud-Africains à "faire preuve de prudence (...) et de coopération lors des pires conséquences du temps hivernal".

Le service météorologique sud-africain a prévenu que des conditions hivernales extrêmes allaient persister au moins jusqu'au milieu de la semaine.

La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais ce pays de l'hémisphère Sud est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et au changement climatique, qui augmente la fréquence et la sévérité des sécheresses, des inondations et des incendies.