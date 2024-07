Abdelmadjid Tebboune candidat, l'homosexualité bientôt interdite au Burkina Faso, crise d’eau en RDC : le Récap Afrique de la semaine

🇷🇼 🇨🇩 🇺🇬 Le Rwanda et l’Ouganda pointés du doigt pour leur “soutien” à un groupe rebelle congolais. Dans un rapport publié le 8 juillet, le groupe d’experts des Nations unies pour la République démocratique du Congo (RDC) souligne une nouvelle fois le soutien de l’armée rwandaise au groupe rebelle du M23 qui sévit actuellement dans la province du Nord-Kivu (Kigali a toujours démenti ce soutien au groupe rebelle).

Cette fois-ci, un autre acteur régional est pointé du doigt : l’Ouganda. Le groupe démontre comment des officiels ougandais ont laissé les troupes du M23 et de l’armée rwandaise transiter par l’Ouganda sans aucune restriction. Selon le rapport, le chef militaire du M23 a été signalé plusieurs fois cette année à Entebbe et Kampala. Corneille Nangaa, le chef de la branche politique du groupe, a, lui, résidé un temps dans la capitale ougandaise. Les experts concluent donc à “un support actif” de certains officiers de l’armée et des renseignements militaires.

Dans sa réaction au rapport des experts de l’ONU, le gouvernement congolais exige des sanctions “politiques, économiques et judiciaires” contre le Rwanda, mais épargne l'Ouganda qui selon le même rapport, apporte "un soutien actif" au M23.

🇩🇿 Fin du suspense en Algérie. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, jeudi 11 juillet, son intention de briguer un second mandat, dans une vidéo postée sur la page Facebook de la présidence. "En réponse aux souhaits de nombreux partis (…), d’organisations et de jeunes, j’annonce mon intention de me présenter pour un second mandat, comme le permet la Constitution, et le peuple algérien aura le dernier mot à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec la presse algérienne.

Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, a été élu en 2019. En mars 2024, il avait indiqué la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. La liste définitive des candidats à l’élection présidentielle sera connue le 23 juillet.

Abdelmadjid Tebboune avait remporté la dernière élection, marquée par une forte abstention, avec 58 % des voix. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 sous la pression de l’armée et du Hirak, un mouvement de contestation populaire. © Associated Press

🇳🇪 Une page se tourne pour les militaires américains au Niger. Le retrait des soldats américains de la base de Niamey s’est terminé dimanche 7 juillet, ont fait savoir les deux pays. Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments. Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour. Par ailleurs, six aéronefs ainsi que 593 tonnes de matériel ont également décollé du pays du Sahel depuis mai 2024. Ce retrait sera suivi, d’ici au 15 septembre, par celui des forces basées à Agadez, dans le nord du pays, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir.

🇰🇪 Au Kenya, le président limoge les membres de son gouvernement. Deux semaines après des manifestations antigouvernementales meurtrières, le président kényan William Ruto a limogé la quasi-totalité des membres de son gouvernement, jeudi 11 juillet. Seuls le vice-président et le ministre des Affaires étrangères ont été maintenus. Après avoir "écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui (...) décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres" du gouvernement, a annoncé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à State House, le palais présidentiel.

Le président kényan William Ruto © AP Photo/Brian Inganga

🇧🇫 Vers la criminalisation de l’homosexualité au Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso, dirigé par la junte militaire, a adopté en conseil des ministres un projet de loi qui vise à interdire l’homosexualité, d’après un compte rendu officiel. Les peines encourues n’ont pas été précisées et le texte doit encore être adopté par les députés de l’Assemblée législative de transition.

En août 2023, le conseil supérieur de la communication, l’organe régulant les médias, avait décidé d’”interdire de diffusion les chaînes de télévision faisant la promotion de l’homosexualité”. Jusqu’à présent, aucune loi ne pénalisait l’homosexualité au Burkina Faso. En Afrique, l’homosexualité est criminalisé dans une trentaine de pays et certains ont récemment durci leurs lois, comme le Ghana ou l’Ouganda.

C’est le rebond du secteur du tourisme en Tunisie. Après plusieurs années de crise, le pays a accueilli plus de 8,8 millions de touristes en 2023, selon l’Office Nationale du Tourisme Tunisien (ONTT), dont plus d’un million de Français en 2023. La Tunisie est endettée à plus 80 % de son PIB. Reportage

Au Soudan, la guerre s'enlise. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, était au Soudan, mardi. Il a rencontré le général Abdel Fattah Al-Burhan dans la ville de Port-Soudan. Une visite qui semble être destinée à trouver une issue à la guerre. Décryptage avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS

À Bukavu, plus d'eau potable depuis deux semaines. Dans l'est de la RD Congo, la ville de Bukavu en pleine épidémie de conjonctivite virale connaît une pénurie d'eau potable. Reportage

