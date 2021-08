Afghanistan : deux pays africains acceptent d'accueillir des réfugiés

Près 250 adolescents, professeurs, personnels et membres de leurs familles ont quitté le pays pour se rendre au Rwanda et y poursuivre leurs études. C'est ce qu'a annoncé la fondatrice de l'École privée de leadership en Afghanistan (SOLA), Shabana Basij-Rasikh.

"Tout le monde est en route, via le Qatar, vers la nation du Rwanda où nous avons l'intention de commencer un semestre à l'étranger pour l'ensemble de nos étudiants", avait twitté la responsable de l'établissement. Elle ajoute : "Quand les circonstances sur le terrain le permettront, nous espérons rentrer chez nous en Afghanistan".

A Kigali, la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a confirmé cette information : "nous souhaitons la bienvenue à la communauté SOLA au Rwanda. Nous respectons leur demande de confidentialité, il n'y aura donc pas d'autres commentaires pour le moment".

Quelques jours auparavant, Shabana Basij-Rasikh avait déclaré qu'elle avait brûlé les dossiers scolaires de ses élèves "pour les protéger ainsi que leurs familles".

Arrivée de 51 réfugiés en Ouganda

Outre le Rwanda, l'Ouganda a également accepté d’accueillir des réfugiés afghans.

51 personnes sont arrivées mercredi 25 août, à bord d'un vol privé à l'aéroport d'Entebbe. L'Ouganda a accepté de les accueillir temporairement, "à la demande des "États-Unis", selon le ministère ougandais des Affaires étrangères.



Il s'agit de ressortissants afghans "à risque" et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde.



L'ambassade des États-Unis à Kampala a remercié l'Ouganda pour sa "générosité et son hospitalité envers ces communautés". Sur Twitter, l’ambassade américaine a d’ailleurs déclaré que "le gouvernement de l'Ouganda et le peuple ougandais ont une longue tradition d'accueil des réfugiés et d'autres communautés dans le besoin".

L'Ouganda accueille déjà une des plus grandes populations de réfugiés au monde - près de 1,5 million selon les Nations unies -, principalement en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo voisins.

La plupart vivent dans de vastes camps de réfugiés dans le nord du pays, mais 81.000 réfugiés vivent dans la capitale, Kampala.