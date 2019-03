Afrique australe : le cyclone Idai a semé le désastre avant même de naître

Né dans le canal du Mozambique, le cyclone tropical Idai se présente comme l'un des plus violents de ces 20 dernières années au Mozambique lorsqu'il touche terre dans la soirée du 14 mars 2019 à Beira, la 4e ville du pays. C'est le 7e cyclone majeur de la saison dans cette zone du sud ouest de l'océan indien.

Cliquer ici pour agrandir la carte (source Commission européenne)

En réalité, il s'est formé en mer 10 jours plus tôt, au large du Mozambique. A ce moment là, il n'avait pas encore été baptisé de son nom puisqu'il n'était qu'une dépression tropicale. Ce n'est qu'à partir du 9 mars, qu'il s'est renforcé en mer pour devenir le cyclone tropical IDAI.



Mais il n'a pas attendu d'atteindre ce stade de puissance pour semer le désastre sur son passage. En effet, dès le 4 mars il provoque des pluies diluviennes en entrant une première fois sur terre au centre du Mozambique puis en remontant au sud du Malawi.

De la dépression tropicale au cyclone intense IDAI

Pendant plusieurs jours, des précipitations record s'abattent et provoquent des inondations meurtrières. L'eau et l'électricité coupées, la vie est bouleversée. Le 8 mars le président du Malawi décrète l'état de catastrophe naturelle dans les régions affectées du sud du pays. Les sinistrés s'élèvent déjà à plus de 115000 personnes. Et ce n'est que le début. Le Malawi et le Mozambique mettent en place une réponse humanitaire d'urgence avec le soutien de partenaires. Le 9 mars, la dépression ressort en mer et se transforme en cyclone. Sa trajectoire fait demi-tour et reprend la direction du Mozambique.



L'alerte est maximale à l'approche du cyclone tropical intense IDAI avec des vents à 190km/h et de violentes précipitations. Avant même de frapper la ville de Beira, la situation humanitaire est désastreuse dans les régions touchées par les inondations. Au 13 mars, le Mozambique dénombre 66 morts, 17 000 déplacés et 141 000 sinistrés; le Malawi déplore 56 morts, 82 000 déplacés et plus de 920 000 sinistrés.



En touchant terre le 14 mars à Beira, le cyclone IDAI va provoquer des dégâts meurtriers sur son passage au Mozambique jusqu'à l'est du Zimbabwe voisin le 16 mars. Des dizaines de tués selon un bilan provisoire, et de nombreux disparus.