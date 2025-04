Afrique du Sud: appels à reconnaître les violences sexistes comme une "catastrophe nationale"

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à Pretoria contre les féminicides et les violences sexistes en Afrique du Sud, appelant à reconnaître ces "fléaux" comme une "catastrophe nationale".

Les violences sexistes sont endémiques dans la première économie d'Afrique, où une femme sur trois subit des abus physiques ou sexuels durant sa vie, selon des chiffres de l'ONU.

Comptant dans ses rangs Mia le Roux, la Miss Afrique du Sud 2024 toute vêtue de noir, la manifestation de Pretoria - une parmi les nombreuses organisées vendredi à travers le pays - a marché vers les Bâtiments de l'Union, majestueux siège du gouvernement adjacent au palais présidentiel.

Manifestation contre les féminicides et les violences sexistes à Pretoria, le 11 avril 2025 en Afrique du Sud AFP

Les protestataires, très majoritairement des femmes, ont remis une pétition au gouvernement.

Elles ont hué, chanté et brandi des pancartes, avec par exemple le slogan "My body is not a crime scene!" ("Mon corps n'est pas une scène de crime!").

"C'est le moment du changement. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose encore et encore et rien ne se passe", a estimé Siphiwe George, fondatrice d'un groupe appelé "Women Waging War" ("Femmes en guerre"), qui a conduit neuf heures pour participer au rassemblement.

Manifestation contre les féminicides et les violences sexistes à Pretoria, le 11 avril 2025 en Afrique du Sud AFP

Déclarer les violences sexistes comme une catastrophe nationale "nous permettra de combattre ce fléau à un tout autre niveau", a-t-elle ajouté, expliquant que cela permettrait d'attribuer des fonds aux refuges pour les victimes.

L'Afrique du Sud, nation de 62 millions de personnes, connaît les taux de violences contre les femmes et les enfants parmi les plus élevés au monde, selon l'ONU.

En moyenne, 129 viols sont signalés quotidiennement, selon les chiffres de la police, qui ne précise pas le genre des victimes.

"Capitale du viol"

"Nous sommes la capitale du viol de la planète. Nos statistiques sont terrifiantes", a déclaré à l'AFP Bulelwa Adonis, porte-parole de "Women for Change" ("Femmes pour le changement").

Manifestation contre les féminicides et les violences sexistes à Pretoria, le 11 avril 2025 en Afrique du Sud AFP

"Notre pays a montré tellement de fois que ceci est une pandémie", a-t-elle ajouté. "Il est temps que ce soit déclarée une catastrophe nationale car trop, c'est trop".

Une des dernières affaires ayant indigné le pays remonte à l'an dernier, lorsqu'une fillette de sept ans avait été violée dans son école. Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment.

Ce drame n'a attiré l'attention au niveau national que le mois dernier, lorsque sa mère en a raconté les détails dans un podcast et les médias locaux.

Pour Witney Stander, dont la sœur a été tuée en 2023, il est temps que les agresseurs soient mis face à leurs responsabilités. "Nous voulons seulement qu'ils rendent des comptes et que des actions soient entreprises", dit-elle.

Sa mère Ntombifuthi Stander souligne que le jour où sa fille a été tuée, la police "a refusé de venir nous aider". "Ce jour était un cauchemar", a-t-elle ajouté.

Manifestation contre les féminicides et les violences sexistes à Pretoria, le 11 avril 2025 en Afrique du Sud AFP

Des actions ont été promises depuis longtemps, sans effet.

Le président Cyril Ramaphosa a jugé mercredi qu'il était urgent de se pencher sur les angles morts juridiques qui nuisent aux droits et aux intérêts des survivants de violences sexistes.

"Les lois ne doivent pas seulement être écrites, elles doivent être appliquées", a-t-il affirmé lors d'une conférence de femmes juges. "Les responsables doivent rendre des comptes, et les peines infligées devraient refléter la gravité de leurs crimes".