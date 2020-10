Afrique du sud: cinq arrestations dans l'affaire du meurtre du capitaine de la sélection de foot

La police sud-africaine a arrêté lundi cinq suspects dans l'affaire du meurtre du gardien et capitaine de l'équipe nationale de football Senzo Meyiwa en 2014, a annoncé le gouvernement.

"Les cinq premiers suspects ont été arrêtés ce matin", a déclaré le ministre de la police Bheki Cele aux journalistes lundi après presque six ans d'impasse dans cette affaire très médiatique.

Senzo Meyiwa, âgé alors de 27 ans, avait été abattu au domicile de sa petite amie, la pop-star Kelly Khumalo, au sud-est de Johannesburg, dans la soirée du 26 octobre 2014.

Jusqu'à présent, la police n'avait pas réussi à trouver de suspects, ce qui avait suscité des accusations d'incompétence.

Une nouvelle unité chargée des affaires non résolues a repris l'enquête en 2018 et rassemblé des preuves qui ont permis à la police d'effectuer une première série d'arrestations six ans jour pour jour après le meurtre de Meyiwa.

"L'enquête est toujours en cours et d'autres arrestations ne sont pas à exclure", a ajouté Bheki Cele.

Le commissaire de la police nationale, Khehla Sitole, a précisé que l'une des personnes arrêtées était "le principal suspect soupçonné d'avoir appuyé sur la gâchette".

Les cinq suspects doivent être formellement mis en examen mardi.

Meyiwa était capitaine et gardien de but de l'équipe nationale des Bafana Bafana (7 sélections) et du club des Orlando Pirates.

Le ministre de la Police a souligné la "douleur incommensurable" de sa famille et de ses fans et s'est engagé à ce que "justice soit faite".