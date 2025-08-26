Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

122.500 millionnaires, 348 centi-millionnaires, 25 milliardaires... L'Afrique compte de plus en plus de grandes fortunes et en comptera de plus plus en plus dans les années à venir, selon une étude pour l'année 2025 d'Africa Wealth report publiée ce mardi 26 août. Plus de la moitié d'entre eux sont actuellement concentrés dans deux pays, l'Afrique du sud et l'Égypte, mais certains pays connaissent des croissances à deux chiffres.

La ville de Johannesbourg en Afrique du Sud, ici en photo le quartier financier de Sandton, est la ville d'Afrique qui compte le plus de résidents millionnaires.

Les disparités de richesse sont de plus en plus impressionnantes dans le monde et l'Afrique est l'une des régions du monde la plus concernée. Selon les chiffres publiés ce mardi 26 août par l'Africa Wealth Report, le continent compte 25 milliardaires, 348 centi-millionnaires (détenteurs d'au moins 100 millions de dollars américains) et 122.500 millionnaires en 2025. Des chiffres une nouvelle fois en hausse sur un an, malgré des vents contraires sur l'économie mondiale. Ils étaient 21 milliardaires, 342 centi-millionnaires et 135.200 millionnaires l'an dernier.

"Une année faste pour l'Afrique du Sud"

Selon les chiffres fournis ce mardi, un pays sort du lot: l'Afrique du sud qui a connu "une année faste" pour ses grandes fortunes. Le pays représente désormais "34% des millionnaires d'Afrique, soit à peu près autant que les cinq autres pays les plus riches réunis", écrit l'Africa Wealth Report. "Avec 41.100 millionnaires, elle devance les cinq grands marchés africains de la richesse que sont l'Égypte (14.800 millionnaires résidents), le Maroc (7.500), le Nigeria (7.200) et le Kenya (6 800), qui représentent à eux seuls 63% des millionnaires et 88% des milliardaires du continent".

C'est l'Île Maurice, désormais 6e pays le plus riche d'Afrique, qui enregistre cependant la plus forte croissance des High net worth individuals (HNWI) du continent au cours de la dernière décennie (+63%). Le Rwanda (+48%) et le Maroc (+40%) ont également enregistré de fortes progressions, tandis que la population millionnaire du Nigeria s'est fortement contractée (-47%), de même que l'Angola (-36%) et l'Algérie (-23%).

Aliko Dangote, toujours première fortune du continent

En mars dernier, le magazine Forbes avaient déjà annoncé que la fortune cumulée des milliardaires africains avait déjà dépassé, pour la première fois, les 100 milliards de dollars. Une étude publiée par Oxfam en juillet, révélait de son côté que 4 milliardaires africains détiennent désormais plus de richesse que la moitié du continent africain, soit 750 millions personnes.

Le PDG du conglomérat industriel multinational nigérian Dangote Group, Aliko Dangote, lors du septième "Choose France Summit", visant à attirer les investisseurs étrangers dans le pays, au château de Versailles, près de Paris, le lundi 13 mai 2024 Ludovic Marin, Pool via Associated Press

Le propriétaire du plus grand conglomérat industriel du continent, le Nigérian Aliko Dangote, est l'homme le plus riche d'Afrique pour la 14e année consécutive, avec une fortune nette estimée par Forbes à 23,9 milliards de dollars, contre 13,9 milliards de dollars un an plus tôt. Aliko Dangote possède entre autres la méga-raffinerie Dangote près de Lagos, qui permet désormais au Nigeria de commencer à exporter certains produits pétroliers raffinés.

Sur le podium suivent ensuite deux sud-africains: d'abord le magnat du luxe et président de Richemont, Johann Rupert, avec une fortune évaluée à 14 milliards de dollars (+39% sur un an). L'ancien président de la compagnie d'extraction de diamants De Beers, Nicky Oppenheimer, est lui troisième avec une fortune estimée à 10,4 milliards de dollars.

L'homme d'affaires sud-africain Johann Rupert, en haut à gauche, lors de la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche, le mercredi 21 mai 2025. Associated Press / Evan Vucci

Côté égyptien, ce sont les frères Nassef et Naguib Sawiris, gérants de l'entreprise de téléphonie Global telecom holding (anciennement Orascom), qui arrivent en haut du classement, respectivement à la 4e et 7e places. Leur fortune? 9,6 et 5 milliards de dollars.

Côté marocain, c'est le président-directeur général du groupe Bank of Africa Othman Benjelloun qui arrivé en tête avec une fortune de 1,6 milliards de dollars (13e place). Il est suivi par le milliardaire de l'immobilier, Anas Sefrioui, qui arrive juste derrière lui à la 14e place du classement de Forbes. La fortune de ce dernier a fortement augmenté en un an, grâce à la forte hausse en 2024 des prix des actions de sa société immobilière Douja Promotion Groupe Addoha, la société ayant annoncé une hausse des ventes de logements.

Et le nombre de millionnaires africains devrait augmenter de 65% au cours de la prochaine décennie, selon le Africa Wealth Report 2025. Cela alors que l'Afrique subsaharienne devrait voir sa croissance croître de 3,7% en 2025, dépassant l'Europe (0,7%) et les États-Unis (1,4%), avec une croissance qui devrait atteindre 4,1% en 2026.

"Le secteur de la migration des investissements fonctionne désormais dans les deux sens, les investisseurs africains recherchant une plus grande mobilité et une plus grande diversification à l'échelle mondiale, tandis que les investisseurs internationaux identifient de plus en plus l'Afrique comme une destination pour le déploiement de capitaux stables à long terme", explique le responsable du groupe Clients privés au sein du cabinet international de conseil en gestion de patrimoine, Henley & Partners, Dominic Volek.

Johannesburg, ville avec le plus de mégariches d'Afrique

Au niveau de la ville, avec 11.700 résidents millionnaires, Johannesburg conserve la première place en tant que ville la plus riche d'Afrique. Cependant, la ville du Cap, classée deuxième avec 8.500 HNWI, s'est imposée comme le leader du continent en matière de centi-millionnaires, avec 35 personnes très fortunées qui y ont élu domicile.

La "ville mère" est également le marché immobilier de premier ordre le plus cher d'Afrique (5.800 USD par m²) et est en passe de dépasser Johannesburg en termes de richesse totale d'ici à 2030. Le Caire se classe en troisième position avec 6.800 HNWI et possède la plus forte concentration de milliardaires en Afrique, avec cinq personnes en résidence, tandis que Nairobi, la puissance économique de l'Afrique de l'Est, en quatrième position, compte 4.200 millionnaires, ce qui représente près de la moitié de la richesse privée totale du Kenya.

Des incertitudes liées à la politique migratoire de Donald Trump?

"Le durcissement de la position de Washington à l'égard de l'Afrique devrait dominer l'agenda du continent au cours de l'année à venir, à la suite des mesures introduites par l'administration Trump, qui vont des droits de douane élevés et des coupes sombres dans le financement de l'USAID à l'expulsion controversée de criminels condamnés vers le Soudan du sud et Eswatini", explique les auteurs de l'étude.

"En outre, la décision du président Donald Trump d'interdire les voyageurs en provenance de sept nations africaines et d'imposer des restrictions renforcées à trois autres semble devoir s'étendre à 26 États supplémentaires. Environ deux tiers des 54 pays africains se verraient ainsi interdire totalement ou partiellement l'accès aux États-Unis, ce qui constituerait l'une des restrictions de mobilité les plus importantes de l'histoire récente".

En réponse, un nombre croissant d'Africains fortunés adoptent une stratégie proactive de "positionnement mondial" en acquérant des droits de résidence alternatifs et des citoyennetés alternatives afin d'étendre la portée de leurs activités commerciales, de garantir des opportunités éducatives internationales à leurs enfants et de sauvegarder le patrimoine familial, conclut l'étude.