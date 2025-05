Afrique du Sud: la petite école ambitieuse au coeur d'un township sinistré

C'est une petite école qui veut peser dans un des townships les plus miséreux d'Afrique du Sud.

A Alexandra quartier délabré et surpeuplé qui jouxte Johannesburg, ses classes sont petites, ses institutrices inspirées et chaque élève connu par son prénom, un privilège par ici.

Banele Phaladi, douze ans, finit de manger son pain de mie et embrasse sa maman. Dans sa maison vivent aussi sa tante, ses cousins et un autre oncle.

Banele Phaladi (d), élève de l'Académie Kgololo, termine son petit-déjeuner à côté de sa mère, en regardant les informations à la télévision, avant de partir pour l'école à Alexandra, près de Johannesburg, le 8 mai 2025 en Afrique du Sud AFP

En bleu marine de la tête aux pieds, il zigzague sur le trottoir défoncé, entre flaques d'eau et détritus, direction l'école.

Sur fond de klaxons des taxis collectifs et gazouillis d'oiseaux, l'aube rose éclaire d'autres enfants, tous en uniforme, qui cheminent vers l'école publique voisine, avec ses classes de 50 élèves, ses problèmes de discipline, son échec scolaire endémique.

Là-bas, "les profs se concentrent sur les cinq meilleurs élèves, obligés d'abandonner les autres", explique Portia Mamba, 32 ans, qui enseigne les maths.

Banele Phaladi (g), élève de l'Académie Kgololo, attend avec ses camarades devant l'établissement, le 8 mai 2025 à Alexandra, près de Johannesburg, en Afrique du Sud AFP

"Ici, je peux me concentrer sur les cinq élèves qui galèrent le plus, pour qu'ils ne soient pas largués", illustre-t-elle dans la cour de la Kgololo Academy. Traduire "s'affranchir", en langage sotho.

L'école privée, qui coûte près de 1.500 euros l'année -- une fortune, financée pour plus de la moitié par des ONG et donateurs privés, le reste par les parents et grand-parents parfois--, existe depuis dix ans.

L'Américaine Waahida Tolbert-Mbatha, 45 ans, l'a fondée avec son mari Thulani, natif du township.

L'Américaine Waahida Tolbert-Mbatha, fondatrice de la Kgololo Academy, dans son bureau, le 8 mai 2025 à Alexandra, près de Johannesburg, en Afrique du Sud AFP

Enfant, il faisait ses devoirs avec deux copains dans un autobus abandonné sur un terrain vague.

Un enseignant étranger remarque les jeunes, leur offre du tutorat avant de s'engager à payer leurs études supérieures.

"Thulani a eu de la chance. Il a été +découvert+ comme tous les jeunes du quartier qui s'en sortent", raconte cette femme énergique, institutrice de formation. "On ne devrait pas avoir à être découvert" pour échapper à la misère et faire quelques chose de sa vie, estime-t-elle.

L'excellence à domicile

Généralement le seul moyen pour les bons élèves des quartiers pauvres de faire des études est de trouver une bourse et s'exiler vers une école privée d'une zone prospère et blanche, où ils se retrouvent ultra minoritaires.

Des élèves dans une classe de la Kgololo Academy, une école primaire privée, le 8 mai 2025 à Alexandra, en Afrique du Sud AFP

"Miss Waahida" comme l'appellent les petits qui franchissent la grille de l'école, voulait qu'ils puissent accéder à l'excellence à domicile, sans être trop exposés au racisme, dans ce pays sorti de l'apartheid il y a un peu plus de trente ans.

A partir de 7h15, les 173 élèves arrivent au compte-goutte, salués un par un par la principale qui distribue du gel hydroalcoolique. "On a gardé cette tradition depuis le Covid, ça évite pas mal de contagions".

Pour soutenir les enfants qui grandissent souvent dans des familles monoparentales cumulant les difficultés, l'école a embauché deux psychologues et une assistante sociale.

Le township d'Alexandra près des gratte-ciel de Sandtown, l'un des quartiers les plus cossus de Johannesburg, le 5 mai 2025 en Afrique du Sud AFP

"Aller voir la psy est complètement banalisé pour ces petits" sud-africains, qui prennent ainsi l'habitude d'exprimer leurs ressentis, détresses ou impasses, facilitant leur réussite scolaire selon la directrice américaine.

Le critère de sélection pour être accepté à l'école repose entièrement sur les parents. "Tous les enfants peuvent apprendre, on les prend tous", explique la fondatrice. En revanche, "on attend des parents qu'ils soient impliqués".

"Beaucoup ne peuvent pas aider aux devoirs, parce qu'ils ne sont eux mêmes pas allés à l'école longtemps. En revanche, ils peuvent s'assurer qu'ils soient faits", illustre-t-elle.

Une élève attend son transport scolaire à Alexandra, près de Johannesburg, le 8 mai 2025 en Afrique du Sud AFP

Banele, comme près de 90% des élèves ici, vient de décrocher une bourse pour le collège l'an prochain, offerte par une ONG noire américaine à qui Mme Tolbert-Mbatha a demandé de soutenir plutôt des petits garçons.

"Beaucoup de donateurs préfèrent les filles", qui ont la réputation d'être des élèves appliquées. Encore un biais qu'il faut battre en brèche, pour que chacun puisse saisir sa chance, insiste l'éducatrice.