Afrique du Sud : la vidéo de vacances raciste qui fait scandale

Laissez-moi vous donner la météo ici :

un ciel bleu, une journée magnifique, une mer incroyable...

et pas un "kaffir" en vue.

C'est le paradis sur terre !

"Nous ne tolérerons pas les injures, nous ne subirons pas cela sans réagir, nous ne laisserons pas les Blancs profiter d'un privilège qui dure depuis 326 ans à nos dépens. Nous ne tolérerons pas d'être appelé par cette insulte ou n'importe quel autre mot." Mandisa Mashego, présidente du parti Combattants pour la liberté économique (EFF)

Chapeau de paille sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, ce Sud-Africain a fait polémique en postant une vidéo de vacances sur Internet qu'il commente comme suit:En Afrique du Sud, "kaffir" est le terme le plus méprisant pour désigner un Noir...Une insulte, largement utilisée sous le régime raciste de l'apartheid,équivalent au mot... "nègre".Très vite, l'auteur de la vidéo est identifié. Il s'agit d'un certain Adam Catzavelos.Son adresse, une photo de son domicile et même son numéro de téléphone sont largement diffusés.S'il reçoit des messages de soutien, nombreux sont les internautes et politiquesà le qualifier de suprémaciste blanc, raciste...Selon les médias locaux, Adam Catzavelos a été licencié mercredi de son entreprise.Même sa famille a pris ses distances.Le parti des Combattants pour la liberté économique,de la gauche radicale sud-africaine, a décidé de porter plainte.Cette polémique est une nouvelle illustration des tensions raciales en Afrique du Sud...un pays toujours déchiré, 15 ans après la fin officielle de l'apartheid.En avril dernier, une Sud-africaine blanche de 49 ans avait-été condamnée à deux ans de prison ferme pour avoir traité un agent de police noir de "kaffir". La première peine prononcée pour ce motif, en Afrique du sud.