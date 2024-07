Afrique du Sud; le Cap-Occidental frappé par de sévères intempéries

Des vents violents et des pluies torrentielles ont endommagé des bâtiments et laissé des milliers de personnes sans abri en Afrique du Sud où d'autres intempéries sont prévues, ont annoncé mardi les autorités et les services météorologiques.

La région du Cap a été frappée par plusieurs fronts froids ces derniers jours, les zones montagneuses subissant des chutes de neige d'une rare intensité.

Selon le gouvernement du Cap-Occidental, 82 écoles ont été endommagées, dont cinq ont dû rester fermées mardi.

Les rafales de vent ont emporté certains toits en tôle.

Au cours du week-end, près de 4.000 personnes se sont retrouvées sans abri à la suite de vents violents qui ont détruit un millier de maisons et d'autres structures dans le township pauvre de Khayelitsha.

Des inondations localisées, des chutes d'arbres, des coupures d'électricité et des fermetures de routes ont été signalées dans toute la province.

Chutes de neige importantes sur les montagnes autour du col de Bo-Swaarmoed, près de Cérès, le 8 juillet 2024 en Afrique du Sud AFP

L'Autorité sud-africaine de sécurité maritime (SAMSA) a fait savoir que 18 membres d'équipage d'un cargo avaient été secourus lundi, après avoir été contraints d'abandonner leur navire qui gîtait gravement dans une mer agitée.

Les marins, tous Philippins, ont été retrouvés à bord d'un radeau de sauvetage au large de la côte atlantique de l'Afrique du Sud et récupérés par deux cargos qui se trouvaient à proximité.

Le service météorologique sud-africain (SAWS) a averti que de nouvelles "pluies perturbatrices entraînant des inondations et de possibles coulées de boue" étaient attendues dans la province mercredi et se poursuivraient jeudi.