Afrique du Sud: le président Ramaphosa s'adresse à sa nation troublée

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce son discours annuel sur l'état de la nation jeudi mais, symbole du malaise que vit l'Afrique du Sud, il le fera à la mairie du Cap et non au Parlement, lieu traditionnel de cette allocution solennelle, incendié en janvier.

Dans un contexte économique fragilisé par deux ans de pandémie, un mécontentement croissant sur les défaillances de services publics, sur fond de soupçon permanent de corruption à tous les étages, le président devra tenter de rassurer et de convaincre.

"Il ne peut pas dresser un tableau sombre. Il doit vraiment donner une réponse énergique, mais qui soit à la fois pratique et crédible", estime le politologue William Gumede.

Entre autres indicateurs, le chômage a récemment atteint un nouveau record de 34,9%, contre 30,8% un an plus tôt. Parmi les jeunes, ce taux atteint 64,4%.

Pourra-t-il redresser une situation dégradée, alors qu'il subit de fortes oppositions au sein de son propre parti l'ANC, formation historique de Nelson Mandela, qui l'a désigné pour remplir cette fonction mais dont les divisions internes déstabilisent de plus en plus le pays.

La faction fidèle à son prédécesseur Jacob Zuma, dont la présidence (2009-2018) a été émaillée de tant de scandales de corruption que les Sud-Africains ont inventé le terme de "capture d'Etat", souffle sur les braises en continu, lui laissant peu de répit.

Les premiers incidents qui ont servi de déclencheur aux émeutes de juillet - plus de 350 morts, les pires violences que le pays ait connues depuis la fin de l'apartheid -, ont été attribués aux partisans de M. Zuma, furieux que celui-ci doive aller en prison après une condamnation pour entrave à la justice.

Lors de la réunion de son parti en janvier, M. Ramaphosa a fait remarquer que "les divisions et les factions au sein de l'ANC (étaient) en train de devenir une menace pour notre démocratie".

Et dans un rapport publié lundi, des experts chargés par le gouvernement d'enquêter sur ces émeutes, affirment que les "luttes de factions au sein de l'ANC sont devenues une source sérieuse d'instabilité".

Or, défi supplémentaire et de taille pour M. Ramaphosa, l'ANC organise ses élections internes d'ici décembre. S'il veut rester au pouvoir, il devra demander au parti de le réélire.

- Structures gangrénées -

A quelque 1.500 km au sud de Pretoria, siège de l'exécutif, le président prononcera son discours attendu non loin du Parlement, détruit par un incendie criminel le 2 janvier, au lendemain des obsèques de Mgr Desmond Tutu, grande figure morale depuis l'apartheid.

Le discours sur l'état de la nation était autrefois une célébration des progrès réalisés par l'Afrique du Sud depuis son passé de suprématie blanche. Les députés s'y présentaient dans des atours plus adaptés à un tapis rouge hollywoodien.

Ils devraient être nombreux à se faire beau jeudi, pour le discours prévu à 17H00 GMT, mais ces fastes évoquent désormais davantage la corruption, sujet obsessionnel au sein de la société sud-africaine, qu'une fête.

Quand M. Ramaphosa, ex-chouchou de Mandela et self-made man apprécié par ses concitoyens pour sa gestion jugée efficace de la pandémie et pour sa bonhomie, a pris ses fonctions en 2018, il a hérité de structures gouvernementales gangrénées.

Les histoires et détails accablants sur la façon dont M. Zuma a vendu les clés de l'Etat à une clique d'hommes d'affaires richissimes n'en finissent pas d'être décortiquées, notamment dans une série de rapports publiés depuis fin décembre.

Une commission d'enquête, qui travaille sur cette question depuis quatre ans, a déjà publié plus de 1.400 pages de conclusions et n'en a pas encore fini.

M. Ramaphosa a donné peu d'indices sur la teneur de son discours.

Son bureau a déclaré que le discours devrait "englober tous les secteurs de la société et refléter l'expérience vécue de tous les Sud-Africains" et évoquer "les valeurs qui lient la nation et les actions nécessaires pour construire et soutenir notre avenir commun".

Mais ces platitudes ne suffiront peut-être pas à rassurer un pays qui voit notamment sa criminalité augmenter et qui subit régulièrement des coupures d'électricité.