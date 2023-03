Afrique du Sud : le rappeur Costa Titch meurt en plein concert à à Johannesburg

Le rappeur sud-africain Costa Titch est décédé samedi d'un arrêt cardiaque. En pleine prestation, l'artiste de 27 ans est tombé une première fois, et s'est relevé grâce à l'un de ses collègues. Quelques secondes plus tard, il va s'effondrer pour cette fois ne plus se relever. pic.twitter.com/HZNBiC0z10 — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 12, 2023

RIP Costa Titch. Great talent gone too soon. — Da L.E.S (@2freshLES) March 12, 2023

Chargement du lecteur...

Figure de la scène rap sud-africaine, Costa Titch, s’est "effondré alors qu’il se produisait en concert", dans la soirée de samedi 11 mars, à Johannesburg, a fait savoir la police locale. Une enquête a été ouverte et une autopsie est prévue pour déterminer la cause du décès, qui n'a pas encore été établie.Costa Titch était connu pour son titre amapiano "Big Flexa", qui a enregistré 45 millions de vues sur Youtube. Il en avait récemment sorti un remix avec le rappeur et producteur américano-sénégalais, Akon. Dérivé de la house, l'amapiano est né dans les townships sud-africains avant de connaître un succès planétaire ces dernières années.Sur des vidéos du concert de samedi soir, largement partagées sur les réseaux sociaux, le rappeur blanc, micro à la main, s'écroule une première fois, semblant victime d’une simple chute. Il continue à chanter puis s’effondre une nouvelle fois un peu plus loin sur scène. Les artistes se produisant avec lui se précipitent alors pour le ramasser.Un flot d'hommages a inondé les réseaux sociaux dimanche. "Un grand talent parti trop tôt", a ainsi tweeté le rappeur sud-africain, Da L.E.S. Le leader du parti radical de gauche EFF (Combattants pour la liberté économique), Julius Malema, a posté un cœur brisé avec le nom Costa Titch. La société des droits musicaux en Afrique australe s'est elle dite "attristée."La mort de Costa Tsobanoglou, de son vrai nom, survient un mois après l'assassinat d'un autre rappeur populaire en Afrique du Sud, Kiernan Forbes ou AKA. Ce dernier a été abattu par deux hommes à la sortie d'un restaurant à Durban (sud-est). L'enquête est toujours en cours.