Afrique du Sud: le taux d'homicide baisse mais reste "préoccupant" à 75 par jour

Le nombre d'homicides en Afrique du Sud a baissé de près de 10% entre octobre et décembre 2024, mais reste très élevé et "préoccupant" avec une moyenne de 75 par jour, a annoncé vendredi le ministre de la Police.

L'Afrique du Sud, qui compte plus de 62 millions d'habitants, a l'un des taux d'homicide par habitant les plus élevés au monde en temps de paix. Entre fin février 2023 et fin février 2024, 27.621 meurtres avaient ainsi été enregistrés, selon les chiffres officiels.

Au cours des trois derniers mois de 2024, 6.953 homicides ont été recensés, soit une baisse de 757 cas par rapport à la même période en 2023, a déclaré à la presse le ministre, Senzo Mchunu.

"Nous avons enregistré une diminution de 9,8% des cas de meurtre et de 3,3% des cas de viol" signalés, a-t-il déclaré.

Les chiffres de la police pour les deux trimestres précédents ont également montré une baisse du nombre d'homicides par rapport aux années précédentes.

Mais en dépit de cette amélioration, "nous ne nions pas que le taux d'homicide est très, très préoccupant", a déclaré M. Mchunu.

Les crimes sexuels, dans un pays connu pour son taux élevé de viols de femmes et d'enfants, ont diminué de 2% pour atteindre 14.973 cas, selon les nouveaux chiffres.

Le ministre a attribué ces baisses à "la visibilité accrue de la police et aux opérations stratégiques". Mais si "ces statistiques reflètent les progrès accomplis" selon lui, elles "mettent aussi en évidence les domaines nécessitant une intervention urgente".

Les chiffres officiels publiés en août 2024 avaient montré qu'environ deux meurtres sur trois en Afrique du Sud ne sont pas résolus, en raison notamment d'une pénurie de détectives qualifiés et de financement, selon les experts.

Réagissant aux derniers chiffres, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition qui s'est allié à l'ANC au sein du gouvernement de coalition l'an dernier, a déclaré vendredi qu'en dépit de la baisse statistique, "la criminalité reste un mal normalisé en Afrique du Sud".