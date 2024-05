Afrique du Sud: les élections pourraient accélérer les divisions, selon un responsable blanc

Les élections générales de mercredi en Afrique du Sud pourraient accentuer les divisions du pays, trente ans après l'avènement de la démocratie et la fin de l'apartheid, a estimé un responsable local de l'enclave blanche d'Orania.

"Si les élections conduisent les partis les plus radicaux à rejoindre une coalition, cela ne fera que renforcer la détermination de certains Afrikaners (souvent d'origine néerlandaise) ruraux à suivre leur propre chemin", a affirmé Wynand Boshoff, député et responsable local du parti afrikaner FF Plus.

Orania a été fondée au début des années 1990 après l'effondrement du régime ségrégationniste de l'apartheid avec l'objectif de protéger la culture et la langue des Afrikaners blancs face à la majorité sud-africaine noire.

Le bourg compte actuellement 2.800 habitants, une goutte d'eau dans un pays de presque 60 millions d'habitants. Et l'enclave fait face à des accusations de racisme.

Des habitants de l'enclave blanche d'Orania en Afrique du Sud, à Orania le 25 mai 2024 AFP

Au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain (ANC) pourrait selon les sondages perdre la majorité absolue au Parlement et nouer des alliances pour la formation d'un gouvernement de coalition.

Notamment à gauche avec les Combattants pour la liberté économique (EFF), qui promettent des réformes radicales telles que la redistribution des terres et la nationalisation de secteurs économiques clef. Ou encore avec l'uMkhonto we Sizwe (MK) le parti de l'ex-président et ancien pilier de l'ANC Jacob Zuma.

"Et Orania gagnera en importance si cette coalition prend forme" car les Afrikaners auront le sentiment, à juste titre, d'être marginalisés à un point tel, qu'à un moment donné, cela pourrait leur être fatal", a souligné M. Boshoff, 53 ans, petit-fils du premier ministre assassiné de l'époque de l'apartheid, Hendrik Verwoerd.

Vue aérienne de terres agricoles, près du fleuve Orange, de l'enclave blanche d'Orania en Afrique du Sud, à Orania, le 26 mai 2024 AFP

"C'est comme si les gens ne réalisaient pas que nous avons perdu le pays il y a 30 ans. Mais si l'EFF ou MK font partie du gouvernement, ils réaliseront soudain que nous l'avons perdu", a insisté le responsable.

Située à 870 km de la ville du Cap, Orania se situe dans le désert du Karoo, sur les rives du fleuve Orange, sur une superficie de 8.000 hectares. Ses nouveaux résidents sont tous cooptés après un entretien serré avec ses autorités.

Le parti afrikaner FF Plus occupe dix sièges dans l'Assemblée nationale, qui en compte 400.

Son programme n'est pas ouvertement séparatiste mais il souhaite abolir les mesures de l'ANC visant à l'émancipation économique de la majorité noire, mesures qu'ils considèrent comme discriminatoires.