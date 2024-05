Afrique du Sud: l'ex-président Zuma exclu des élections à 9 jours du vote

La plus haute juridiction d'Afrique du Sud a déclaré lundi l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et l'a exclu des élections du 29 mai, qui pourraient marquer un recul historique de l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid.

Plus de 27,5 millions de Sud-Africains y seront appelés à élire leurs députés, qui désigneront ensuite le prochain président. Le Congrès national africain (ANC) risque pour la première fois depuis 30 ans de perdre sa majorité absolue au Parlement et d'être contraint à former un gouvernement de coalition.

Les sondages attribuent plus de 8% des intentions de vote au nouveau petit parti d'opposition mené par Jacob Zuma, qui selon les experts séduit les électeurs déçus de l'ANC dans un contexte de chômage endémique et après de multiples scandales de corruption impliquant des hauts dirigeants. L'ANC tomberait aux alentours des 40% et la plus grande formation d'opposition (Alliance démocratique, DA) dépasserait les 20%.

Le toujours influent M. Zuma, 82 ans, qui n'était pas présent à la Cour, était candidat à un siège de député, tête de liste du mouvement Umkhonto We Sizwe (MK, "Lance de la nation" en zoulou).

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, le 18 mai 2024 à Soweto AFP

Mais, condamné en 2021 à quinze mois de prison pour outrage à la justice après avoir refusé à plusieurs reprises de se présenter devant une commission d'enquête sur la corruption d'Etat pendant ses neuf années au pouvoir (2009-2018), son éligibilité était contestée. Le débat autour de sa participation a monopolisé la campagne et nourri des craintes de troubles.

L'incarcération de l'ancien président en juillet 2021 avait été suivie, dans un climat socio-économique morose, d'une vague de violences sans précédent dans le pays depuis la fin de l'apartheid faisant plus de 350 morts. Des membres du MK ont promis "l'anarchie" si les tribunaux tourmentaient leur formation avant les élections.

Le président Cyril Ramaphosa s'est toutefois dit lundi sur une radio locale "pas préoccupé", estimant les forces de sécurité prêtes à faire face à "toute menace".

"Pas hors-jeu"

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, le 10 mars 2024 à Phillipi, près du Cap AFP/Archives

"M. Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois", a déclaré la juge Leona Theron à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle. Comme prévu par la Constitution, "il ne peut être élu membre de l'Assemblée nationale, ni se présenter aux élections".

Cette décision peut encore techniquement faire l'objet d'un appel de la Commission électorale (IEC) qui avait saisi la Cour, mais ce scénario est improbable puisqu'elle a obtenu gain de cause.

Lors des dix heures de débats plus tôt en mai, Me Dali Mpofu, qui représentait M. Zuma, avait tenté de faire valoir que l'ancien président ne pouvait être considéré inéligible puisque sa peine de prison a été écourtée.

Le sulfureux leader n'avait passé qu'un peu plus de deux mois derrière les barreaux, bénéficiant d'abord d'une libération conditionnelle pour raison de santé, puis d'une remise de peine.

La haute juridiction a estimé que seule la durée de la peine prononcée est pertinente et non la durée de la peine purgée, mettant lundi un terme à la saga judiciaire.

Fin mars, la commission électorale avait exclu Jacob Zuma du scrutin. Cette décision avait été renversée en avril par un tribunal électoral. L'IEC a finalement saisi la Cour constitutionnelle le mois dernier.

Le MK, qui a appelé ses partisans au calme, a déclaré dans un communiqué prendre acte "sans surprise" de la décision de justice "biaisée et contradictoire", assurant que "la victoire est certaine". Jacob Zuma s'exprimera publiquement dans les prochains jours, a ajouté le parti.

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, le 10 mars 2024 à Phillipi, près du Cap AFP/Archives

L'ancien président, poussé à la démission en 2018 après une série de scandales et encore jugé pour corruption, a toujours bénéficié d'un fervent soutien populaire. Lundi devant la Cour à Johannesburg, quelques dizaines de partisans ont brandi des pancartes à son effigie.

"Le fait qu'il soit inéligible ne signifie pas qu'il est hors-jeu car il peut toujours faire campagne pour le MK et en être le visage", a souligné l'analyste politique Sandile Swana, ajoutant que son "parti ne perdra pas de voix pour autant".